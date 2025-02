Les plus belles citations d'amour qui ont marqué l'histoire

Découvrez une sélection de citations d'amour inspirantes et poétiques, issues de la pensée de grands auteurs, des philosophes et des artistes qui ont traversé les siècles. Laissez-vous toucher par la beauté et la profondeur de ces mots qui expriment l'essence même de l'amour.

L'amour est un sentiment puissant et universel qui occupe une place centrale dans l'existence humaine. Il donne un sens à la vie, inspire l'art et la littérature , et nous rend capables de réaliser des exploits inimaginables. De la joie intense à la douleur déchirante, l'amour englobe toute une gamme d'émotions. Les citations d'amour, à travers les siècles, ont cherché à capturer la complexité et la beauté de ce sentiment.

Elles nous invitent à réfléchir sur les différentes facettes de l'amour : l'amour passionnel, l'amour platonique, l'amour familial, l'amour de soi. Voici quelques-unes des plus belles citations d'amour qui ont marqué l'histoire, distillées par des penseurs, des artistes et des auteurs : « Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir, et des raisons de rester. » - Dalaï Lama. « Lorsque vous êtes amoureux l'éternité est encore trop courte. » - Anonyme. « Je t’aime dans le temps. Je t’aimerai jusqu’au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors, je t’aurai aimée. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé. » - Jean d’Ormesson. « Je ne sais où va mon chemin mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. » - Alfred de Musset. « Il n’y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d’exister pour quelqu’un. » - Victor Hugo. « Aimer sans être aimé, c’est comme allumer une cigarette avec une allumette déjà éteinte. » - George Sand. « Aimer, c’est savoir dire je t’aime sans parler. » - Victor Hugo. « La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. » - Gandhi. « Ne croyez pas que le chocolat soit un substitut à l'amour... L'amour est un substitut au chocolat. » - Ingram Miranda. « Le plus grand bonheur après que d'aimer, c'est de confesser son amour. » - André Gide. « Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. » - Proverbe espagnol. « Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés. » - Mère Teresa. « L'amour c'est comme la guerre, facile à démarrer, difficile à finir... et impossible à oublier. » - Anonyme. « Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits: tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. » - François de La Rochefoucauld. « La vie ne vaut d'être vécue sans amour. » - Serge Gainsbourg (La Javanaise). « Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction. » - Antoine de Saint-Exupéry. « Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé. » - George Sand. « L’amour est la seule chose qui double à chaque fois qu’on le partage. » - Albert Schweitzer. « Aimer, c’est trouver sa richesse hors de soi. » - Alain. « Aimer, c’est donner raison à l’être aimé qui a tort. » - Charles Péguy. « L’amour est un secret entre deux cœurs, un mystère entre deux âmes. » - Byron. « L’amour est la poésie des sens. » - Honoré de Balzac. « Le véritable amour ne se consume jamais. Plus on le donne, plus on en a. » - Saint Augustin. « Aimer, c’est vouloir le bonheur de l’autre. » - Aristote. « L’amour n’est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. » - Honoré de Balzac. « L’amour est une force indomptable. Quand nous essayons de le contrôler, il nous détruit. » - Paulo Coelho. « Le plus difficile n’est pas d’aimer, mais de se le dire. » - Alfred de Musset. « L’amour, c’est quand le temps se transforme en mémoire et nous fait le présent d’un passé plein d’espoir. » - Yves Duteil. « Aimer, c’est être deux en un : un homme et une femme fondus comme dans un ange. » - Victor Hugo.





