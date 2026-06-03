Les Plus Beaux Villages de France : un label d'exception pour protéger le patrimoine et la ruralité

Les Plus Beaux Villages de France, c'est l'histoire de la rencontre entre un homme et un livre en 1981. Aujourd'hui, le label compte 184 villages labellisés dans toute la France, dont 11 en Aveyron. Le président des Plus Beaux Villages de France, Alain Di Stephano, détaille les enjeux du label et son impact sur le tourisme et la protection du patrimoine.

Les Plus Beaux Villages de France, c'est l'histoire de la rencontre, en 1981, entre un homme et un livre. Le livre, était l'album éponyme édité par Sélection du Reader's Digest, l'homme était Charle Ceyrac, Maire de Collonges-la-Rouge qui cherchait des solutions pour lutter contre la désertification.

Le tourisme en étant une, son action vise à favoriser la qualité, la notoriété et le développement des villages. Onzième village classé, cette petite commune de l'Aveyron ressent déjà la labellisation des 'Plus beaux villages de France'. Dès 1982, la structure était créée, et en octobre 2025, elle était composée d'un réseau de 184 adhérents villages, communes, répartis dans 72 départements et 14 régions. Najac était là à l'origine, et s'y trouve toujours.

Le congrès de ce week-end va lancer la nouvelle mandature, synonyme de nouveaux représentants des collectivités adhérentes. Avec à la clef d'importants changements, car, il faut être maire pour siéger au sein de notre entité. Moi, j'ai fait le choix de ne pas me représenter dans ma commune du Loiret et donc je ne serai plus président.

Pour espérer bénéficier du label, chaque commune, n'excédant pas 2 000 habitants ou chaque site faisant partie d'une agglomération doit candidater de manière officielle après délibération du conseil municipal adhérant à la charte et ses valeurs. Elle doit posséder au moins deux sites classés. À cela s'ajoute la prise en compte de 32 critères comme la vérification des documents d'urbanisme ou l'évolution de la collectivité à 10-15 ans. Le classement obtenu ne l'est jamais à vie.

Nous regardons la qualité du bâti, l'enfouissement des réseaux, les enseignes, le mobilier urbain, l'accès aux personnes à mobilité réduite, que les éclairages soient en led, un accueil d'Office de tourisme, la maîtrise du stationnement et de la circulation. Tous les villages ne sont pas parfaits, dans certains cas, nous émettons des réserves. Car notre label est un label national d'exception.

L'Aveyron avec onze villages labellisés s'inscrit dans les 'poids lourds' des plus Beaux Villages de France, mais combien en dénombre-t-on sur l'ensemble du territoire national et est-ce que la répartition est équilibrée ? Avec 184 villages labellisés, nous bénéficions d'un niveau de connaissance des Français de 92 %. Aussi, notre politique vise à ajouter de la représentativité au niveau national. Ainsi les derniers villages labellisés se trouvent en Creuse et dans les Ardennes.

Nous avons l'habitude défendre que pour les maires devenir plus Beau village de France, c'est un peu comme obtenir la Légion d'honneur. Vous que votre démarche de ce premier week-end de juin peut-il être un moteur touristique pour l'Ouest Aveyron, dont les atouts sont nombreux ? C'est une certitude, l'organisation de notre congrès dans une commune représente un moteur touristique évident car cela médiatise le village.

On voit que notre concept a essaimé à l'international grâce au concept 'les plus Beaux villages de la terre' que j'ai présidé pendant deux ans. Il rayonne sur trois continents, et là aussi nous défendons le patrimoine et la ruralité. Il est nécessaire de la protéger car pour beaucoup le tourisme est la seule solution de survie. De plus nos villages ne sont pas frappés de surfréquentation touristique





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