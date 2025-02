Les plages du Débarquement et les châteaux cathares en lice pour l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco

Deux sites français, les plages du Débarquement en Normandie et le système de forteresses médiévales de Carcassonne, sont officiellement candidats à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Le ministère de la Culture a annoncé lundi que ces dossiers seront examinés par l'institution en juillet 2026. Les plages normandes, témoins de l'un des événements les plus importants de l'histoire du XXe siècle, incarnent la mémoire d'un combat pour la liberté et la paix. Les forteresses de Carcassonne, véritables symboles de l'architecture militaire médiévale, racontent une période clé de l'histoire française.

Les plages du Débarquement en Normandie et le système de forteresses médiévales de Carcassonne sont officiellement candidats à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Le ministère de la Culture a annoncé lundi que ces dossiers, déposés en collaboration avec les collectivités concernées, seront examinés par l'institution en juillet 2026.

Le site normand proposé couvre un vaste espace terrestre et maritime englobant les cinq plages du Débarquement allié du 6 juin 1944 : Utah Beach, Omaha Beach, Juno Beach, Gold Beach et Sword Beach. Ce littoral de plus de 80 kilomètres est marqué par de nombreux vestiges de la Seconde Guerre mondiale, tels que les bunkers du mur de l'Atlantique et les épaves de navires français, britanniques et allemands. Selon le ministère, ces plages sont devenues « un lieu de rassemblement autour d’un message universel » et incarnent « la mémoire d’un combat pour la liberté et la paix ». Souvenir et commémoration Initialement déposée en 2018, cette candidature avait été reportée en 2019, l’Unesco souhaitant approfondir « l’évaluation de sites associés à des conflits récents ». Pour Michael Dodds, directeur du Comité régional du tourisme de Normandie, son aboutissement serait « la suite logique dans le processus du souvenir et de la commémoration ». Les forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne, plus connues sous le vocable impropre de « Châteaux cathares » et construites entre les XIIIe et XIVe siècles, constituent l’autre dossier français en lice. Elles regroupent huit monuments répartis entre l’Aude et l’Ariège, dont les célèbres fortifications de Carcassonne et les châteaux de Lastours, Termes, Aguilar, Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens et Montségur. « Edifiés sur des pitons rocheux dans des paysages grandioses », ces édifices illustrent une période clé de l’histoire et représentent un exemple unique d’architecture militaire, leur conférant une « valeur universelle exceptionnelle », selon le ministère.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Unescopatrimoine Mondial Normandie Débarquement Carcassonne Châteaux Cathares Histoire Culture

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Plages du Débarquement et Forteresses de Carcassonne Candidats à l'UNESCOLe ministère de la Culture a annoncé que les plages du Débarquement en Normandie et le système de forteresses médiévales de Carcassonne sont officiellement candidats à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Les dossiers seront examinés par l'institution en juillet 2026.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »