Les PFAS: un danger pour la grossesse ?

Une nouvelle étude révèle le lien potentiel entre l'exposition aux PFAS et des complications durant la grossesse, comme un faible poids de naissance et un risque accru d'hypertension artérielle. L'étude met aussi en lumière le rôle possible du placenta dans ces effets.

Les PFAS , per- et polyfluoroalkylées, sont des substances chimiques omniprésentes dans de nombreux produits et outils de la vie quotidienne : textiles, emballages, cosmétiques, revêtements antiadhésifs, etc. Ces substances chimiques ont acquis le surnom de « polluants éternels » en raison de leur extrême persistance dans l'environnement. C'est pourquoi ils contaminent tous les milieux : eau, air, sol, sédiments, et sont retrouvés dans la chaîne alimentaire.

De nombreuses études scientifiques ont démontré les effets délétères des PFAS sur l'être humain : augmentation du taux de cholestérol, cancers, conséquences sur le foie, les reins, la fertilité et le développement du fœtus.Concernant l'impact sur le développement fœtal, des chercheurs de l'Inserm, de l'Université Grenoble Alpes (UGA), du CEA et du Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHU) ont examiné les mécanismes d'action des PFAS pendant la grossesse. Les résultats de cette étude, publiée le 30 janvier dans la revue « Environment international », mettent en lumière un lien potentiel entre l'exposition aux PFAS et des complications durant la grossesse : un faible poids de naissance et un risque accru d'hypertension artérielle pendant la grossesse. L'équipe de recherche s'est interrogée sur le rôle possible du placenta dans ces effets. « Le placenta est un organe essentiel qui établit la liaison entre la mère et le fœtus, permettant notamment les échanges de gaz et de nutriments » explique Claire Philippat, co-dernière auteure de l'étude et chercheuse à l'Inserm.L'étude s'est appuyée sur une cohorte de 367 mères et leurs enfants recrutés entre 2014 et 2017 dans la région de Grenoble (Isère). Les chercheurs ont analysé les conséquences de l'exposition à treize PFAS sur la santé du placenta. Les résultats révèlent que trois de ces PFAS pourraient affecter les villosités placentaires, structures qui, en contact avec le sang maternel et le réseau vasculaire du fœtus, facilitent les échanges fœto-maternels. Un tel phénomène pourrait entraîner une diminution des échanges et un apport réduit en oxygène et nutriments de la mère au fœtus. « Selon des études précédentes, les perturbations dans les échanges fœto-maternels seraient associées aux retards de croissance intra-utérins et au développement de la prééclampsie », précise Nadia Alfaidy, directrice de recherche à l'Inserm et co-dernière auteure de cette étude. La prééclampsie se caractérise par une hypertension artérielle et une présence importante de protéines dans les urines. Si elle n'est pas correctement traitée, elle peut entraîner de nombreuses complications. D'autres découvertes de cette étude indiquent que les femmes présentant des concentrations élevées de sept PFAS ont un placenta de poids inférieur à celles qui ne les présentent pas. « Plusieurs études suggèrent qu'une diminution du poids de cet organe peut indiquer une compromission de ses fonctions, affectant le développement du fœtus », note l'Inserm dans un communiqué. « Nous espérons qu'une étude nationale verra le jour prochainement afin de mieux comprendre les conséquences de l'exposition aux PFAS sur la santé de la mère et de l'enfant », ajoute Claire Philippat





