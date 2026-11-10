Les Petits frères des pauvres célèbrent 35 ans à Plaisir avec un appel au bénévolat

Le groupe local des Petits frères des pauvres de Plaisir marque ses 35 ans de présence. L'association renforce ses actions pour soutenir les seniors isolés dans les Yvelines.

Le groupe local des Petits frères des pauvres de Plaisir, situé dans les Yvelines, a célébré son 35e anniversaire ce dimanche 8 novembre 2026. Cette commémoration marque une étape importante pour l'association qui s'est fixée pour mission d'accompagner les personnes âgées et isolées dans leur quotidien.

L'événement s'est tenu à la Maison des familles La Mosaïque, réunissant une cinquantaine de participants entre les bénéficiaires et les bénévoles. La maire de Plaisir, Sandrine Carneiro, était présente pour saluer le travail considérable accompli par cette structure associative au sein de la commune.

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Un service de proximité adapté aux seniors

L'association visite une trentaine de personnes isolées chaque semaine dans le quartier. Les rencontres se déroulent principalement à domicile, représentant 60 des visites, bien que les passages en EHPAD soient également maintenus. Cette méthodologie permet de créer des liens durables avec les habitants.

Marie-Françoise Meyer, responsable du groupe, précise que ces moments sont avant tout des instants de fraternité. L'objectif est de maintenir un lien social fort qui accompagne les personnes jusqu'au bout de leur vie. Les activités proposées dans le local du centre commercial Brigitte renforcent également cette dynamique.

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Organisation collaborative et bénévolat

Le système repose sur une organisation rigoureuse où trois bénévoles visitent chaque personne en se relayant chaque semaine. Marie-Odile Liagre, bénévole de longue date, explique que cette structure en trio permet de partager les compétences et d'épauler une salariée employée dans plusieurs groupes locaux.

L'association bénéficie d'une subvention annuelle de la mairie de Plaisir. Lors de la célébration, les élus ont été invités à soutenir cet appel au recrutement pour renforcer les effectifs bénévoles dans les Yvelines.

Témoignages et impact communautaire

Monique, 95 ans, est la doyenne des visités à Plaisir. Son histoire illustre l'importance du maintien à domicile grâce au soutien moral et matériel des frères. Roger, 93 ans aux Clayes-sous-Bois, témoigne également de la qualité de cette écoute attentive.

Sandrine Carneiro qualifie cette action de concrète et essentielle. Elle souligne que les Petits frères des pauvres viennent en complément des actions municipales pour lutter contre la solitude des aînés. Cette solidarité redonne vie aux habitants du quartier.