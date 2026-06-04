Les petites valeurs prennent leur revanche en Bourse

Les petites et moyennes valeurs affichent des performances solides en Bourse, offrant des opportunités d'investissement dans des secteurs porteurs tels que la souveraineté européenne, la défense et l'électrification.

En Bourse , les petites et moyennes valeurs affichent des performances solides depuis un an. Les entreprises à petite capitalisation boursière ont souffert de l'inflation et de l'explosion des cours des grandes valeurs, mais la situation s'améliore.

Les bénéfices par action des petites et moyennes valeurs commencent à revenir. Contrairement aux grandes valeurs, dont la croissance a été portée par une progression du ratio cours sur bénéfices, les petites et moyennes valeurs affichent désormais des performances solides. Depuis le début de l'année 2026, les Small et Mid caps européens affichent des performances solides, notamment le MSCI Europe Small Cap qui a atteint +11%





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