Les Pesticides Sont Everywhere, Même dans les Zones Urbaines de Lille

Un rapport de Générations Futures révèle la présence de pesticides dans l'air de la métropole lilloise, y compris dans les zones urbaines. L'association appelle à un suivi plus régulier et à une meilleure information des populations.

Nos cimetières, nos bouquets de fleurs, l'eau du robinet, nos assiettes : les pesticides sont omniprésents, même dans les produits étiquetés « bio ». Cette utilisation intensive par de nombreux producteurs laisse inévitablement des résidus dans l'air que nous respirons, en quantités qui ne sont pas sans risque pour notre santé . La métropole de Lille (Nord) n'est pas épargnée, comme le souligne un rapport publié jeudi 13 février par l'association Générations Futures .

Voici les points essentiels à retenir. \1) Générations Futures, c'est quoi ? Pour mieux comprendre l'étude, il convient d'abord de présenter l'organisation qui la publie. Générations Futures est une association créée en 1996, initialement nommée « Mouvement pour les droits et le respect des générations futures », agréée par le ministère de l'Écologie depuis 2008 et reconnue d'intérêt général. Sur son site Internet, elle indique son objectif de « dénoncer les effets néfastes des polluants chimiques en général et des pesticides en particulier et de promouvoir leurs alternatives, en premier lieu la bio ». \2) Comment a été réalisée l'étude ? Pour obtenir ses données, l'équipe nordiste de Générations Futures s'est concentrée sur quatre communes de la métropole lilloise, représentatives de la diversité du territoire : Aubers (zone rurale), Wambrechies (zone périurbaine), Lille et Villeneuve-d’Ascq (zones urbaines). Dans chacune d'entre elles, des capteurs passifs équipés de mousses en polyuréthane et de « filtres neufs purifiés » ont été installés sur des piquets hauts de deux mètres, du 1er mai au 27 juin 2024. \3) Quels résultats ? Lors de l'analyse des capteurs, des pesticides ont été retrouvés sur les quatre communes inspectées : Aubers en compte le plus (21). Mais elle est talonnée par Wambrechies (20). Les zones urbaines ne sont pas en reste puisque 18 résidus de pesticides ont été retrouvés à Villeneuve-d’Ascq et 15 à Lille. On constate ainsi que vivre à bonne distance des zones rurales ne nous empêche pas d'inhaler des pesticides au quotidien. Parmi les substances retrouvées, notons le pendimethaline, l’ethofumesate, le prosulfocarbe, et même des traces de terbufos… dont l’usage est pourtant banni depuis 2002. « On ne sait pas d’où ça vient », admet François Veillerette, porte-parole de l’association. Générations Futures rappelle dans son rapport qu'un contact prolongé à ces pesticides expose à des risques graves pour la santé des habitants de la MEL, allant de réactions allergiques au développement de cancers. L'association réclame ainsi à la métropole européenne de Lille un suivi plus régulier de ces pesticides dans l'air, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, et lui demande d’œuvrer pour une meilleure information des populations. En outre, elle appelle plus largement l’État à bannir définitivement les substances cancérogènes et reprotoxiques des exploitations





Lille_actu / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Pesticides Lille Métropole Européenne De Lille Générations Futures Santé Air Pollution

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Présence de pesticides dans les fleurs : les autorités sanitaires lancent une expertise pour évaluer les risquesLe gouvernement a confié une mission à l’Agence nationale de sécurité sanitaire pour réduire les risques d’exposition aux pesticides chez les fleuristes et autres professions en lien avec les fleurs.

Lire la suite »

« On a toujours un train de retard » : à Sées, trois forages sont pollués par les pesticidesParmi les 17 captages prioritaires dans l’Orne, trois se trouvent à Sées, au sein de la même aire. De légères améliorations sont observées mais les concentrations restent élevées.

Lire la suite »

Pesticides : les fleurs sont-elles (vraiment) un cadeau ?Offrir un bouquet pour la Saint-Valentin, la fête des mères, en remerciement pour un dîner, la tradition est bien ancrée. Mais la teneur en pesticides fait-elle courir des risques aux consommateurs ? Et quelles sont les alternatives ? Cas de conscience.

Lire la suite »

Les messages vocaux sont déjà passés de mode : les Français leur trouvent tous les défautsUne nouvelle étude révèle que la moitié des Français trouve les messages vocaux peu pratiques à écouter, tandis que 45% les jugent trop longs et ennuyeux. Est-ce la fin d'une mode ?

Lire la suite »

Vols de voitures : quelles sont les régions les plus à risque et les plus sûresLe traceur Coyotte publie le palmarès des régions les plus exposées aux vols de voitures. Les SUV sont les plus prisés des voleurs. 138 100 véhicules ont été dérobés en France en 2024.

Lire la suite »

Pesticides : Une étude va être menée pour évaluer les risques encourus par les fleuristesAprès le décès d’une fillette de 11 ans dont la mère, ancienne fleuriste, avait été exposée aux pesticides durant sa grossesse, une grande étude va être menée par l’Anses pour évaluer les risques encourus par la profession horticole

Lire la suite »