Les Pays-Bas visent le sacre mondial en 2026

Les Pays-Bas abordent la Coupe du Monde 2026 avec une ambition particulière, celle de mettre fin à une longue attente et de transformer enfin leur riche histoire en sacre mondial.

Les Pays-Bas abordent la Coupe du Monde 2026 avec une ambition particulière, celle de mettre fin à une longue attente et de transformer enfin leur riche histoire en sacre mondial.

Nation majeure du football européen, les Orange ont souvent frôlé le sommet sans jamais réussir à l'atteindre. Entre frustration historique, génération talentueuse et nouveau contexte de compétition plus favorable aux grandes sélections, la Hollande avance avec une vraie occasion de briser le plafond de verre et d'inscrire enfin son nom au palmarès de la Coupe du Monde. Les Pays-Bas ont atteint la finale de la Coupe du Monde à trois reprises en 1974, 1978 et 2010.

Ils ont également disputé une demi-finale marquante en 2014 conclue par une troisième place et également en 1998, terminant quatrième. Rarement absents des grands rendez-vous, les Oranje franchissent presque toujours le premier tour à chacune de leurs qualifications, preuve d'une régularité au plus haut niveau. Pourtant, l'absence de titre mondial reste une blessure ouverte dans l'histoire du football néerlandais.

Cette mémoire collective de finales perdues nourrit aujourd'hui une motivation particulière, celle de ne plus seulement être admirés pour le jeu proposé mais enfin récompensés par le trophée suprême. Le leadership offensif de Memphis Depay est soutenu par des cadres comme Virgil van Dijk, Nathan Aké et Wout Weghorst qui apportent solidité et caractère.

À leurs côtés, la nouvelle vague incarnée Cody Gakpo, Noa Lang et Jeremie Frimpong donne de la vitesse, de la créativité et de la profondeur à l'effectif. Malheureusement, Xavi Simons ne figure pas dans les 26 sélectionnés. Cette richesse permet aux Pays-Bas d'aligner une équipe capable de rivaliser avec les plus grandes nations européennes et mondiales.

La Coupe du monde 2026 représente l'opportunité idéale de tourner cette page et d'offrir enfin au peuple néerlandais un sacre à la hauteur de son histoire footballistique. À la tête de la sélection, Ronald Koeman incarne un lien fort avec l'histoire glorieuse du football néerlandais. Ancien vainqueur de l'Euro 1988 en tant que joueur, il sait ce que représente un titre pour tout un pays. En tant qu'entraîneur, il lui manque encore ce grand trophée avec la sélection nationale.

Cette quête personnelle s'inscrit dans un projet collectif plus large, celui de mener une génération talentueuse jusqu'au sommet mondial. Cette motivation supplémentaire peut jouer un rôle déterminant dans les moments clés du tournoi. Avec leur héritage footballistique, un effectif riche, un contexte de compétition favorable et une soif de titre nourrie par des décennies de frustration, les Pays-Bas abordent la Coupe du Monde 2026 avec de solides arguments pour enfin transformer l'éternel espoir en réalité





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