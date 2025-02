Les Pays-Bas s'approchent de la France dans le classement UEFA

Les clubs néerlandais remportent leurs matches en play-offs, faisant grimper l'indice UEFA des Pays-Bas. La France conserve malgré tout sa cinquième place, mais l'écart se réduit.

France observe le retour des Pays-Bas dans la course au Top 5 de l'indice UEFA , grâce aux excellents résultats des clubs néerlandais lors des matchs aller des phases à élimination directe de la Ligue des champions et de la Ligue Europa . Cette tendance était attendue, compte tenu du nombre important de clubs néerlandais engagés dans ces phases éliminatoires.

Les Pays-Bas ont repris plus d'un point à la France à l'indice UEFA (+1,334 contre +0,286) grâce aux victoires de quatre représentants de l'Eredivisie en coupe d'Europe cette semaine : le Feyenoord Rotterdam face à l'AC Milan (1-0) en C1, tandis qu'en C3, l'Ajax a gagné contre l'Union Saint-Gilloise (2-0), l'AZ Alkmaar et Twente ont fait de même contre Galatasaray (4-1) et Bodo/Glimt (2-1). Seul le PSV a subi une défaite contre la Juventus en Ligue des champions (0-1).En parallèle, le PSG a battu Brest mardi (3-0), un match franco-français qui limite forcément le nombre de points acquis. Le lendemain, toujours lors des matchs aller des phases à élimination directe de la Ligue des champions, l'AS Monaco s'est inclinée sur son Rocher (0-1) face à Benfica. Malgré cette contre-performance, la France conserve la cinquième place et une avance confortable en nombre de points. Les clubs français totalisent 69,379 points contre 65,150 pour les Néerlandais, soit un différentiel de 4,229 points, qui était de +5,277 le 31 janvier. Les phases à élimination directe rapportent moins de points que les matchs de la phase de Ligue et des rencontres à élimination directe.Cette cinquième place est d'une importance capitale pour le football français. Elle permet de conserver (comme c'est le cas cette saison et le sera la prochaine) quatre billets pour la Ligue des champions (trois directs, plus un en tours préliminaires) et sept clubs européens au total en 2026-2027





