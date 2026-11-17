Après des années sur les quais et une controverse place de la Concorde, les palmiers de Paris-Plages sont officiellement installés à la place Denfert-Rochereau pour sa réhabilitation.

Les palmiers qui ont ponctué le paysage estival de la capitale depuis plus de deux décennies vont enfin connaître leur dernier chapitre. La Ville de Paris a annoncé leur installation permanente aux abords de la place Denfert-Rochereau, dans le XIVe arrondissement, marquant la fin d'une longue errance pour ces végétaux emblématiques.

Une retraite bien méritée pour les végétaux

Ce mardi 17 novembre, l'institution a publié une communication officielle confirmant que ces arbres vont bénéficier d'une retraite après leurs années de service. Originaires de la pépinière de Longchamp, ils passaient traditionnellement l'hiver avant d'être redéployés. Pour la municipalité, il s'agit d'une seconde vie offerte à des spécimens capables de résister à des températures allant jusqu'à -18 °C, une résistance naturelle qui les distingue des espèces plus fragiles.

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Ces végétaux, identifiés comme des palmiers de Chine, vont désormais orner les espaces rénovés de la place du XIVe arrondissement. Leur installation s'inscrit dans un projet d'aménagement urbain visant à transformer durablement cet espace central. La municipalité souligne que ces arbres ont apporté de l'ombre et une touche exotique sur les quais durant des décennies, depuis la première édition de Paris-Plages en 2002.

Polémiques passées et contestations politiques

Leur destination finale n'a pas été choisie sans précédent controversé. L'an dernier, ces mêmes palmiers avaient fait l'objet de vives critiques après avoir été stockés sur le parvis de l'Hôtel de Ville, le pont Louis-Philippe et la place de la Concorde. Cette présence avait provoqué une levée de boucliers parmi les élus d'opposition, qui y voyaient une atteinte à l'esthétique historique des lieux.

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Aurélien Véron, élu de Les Républicains, avait alors déploré publiquement cette opération, qualifiant la présence de ces arbres en pot de kitsch et de mauvais goût. Il estimait qu'aucune équipe municipale n'aurait dû adopter une telle attitude esthétique pour ce site prestigieux. Cette réaction reflétait une incompréhension large concernant l'utilisation de la place parisiennes comme simple réserve de stockage temporaire.

Rachida Dati, elle aussi, s'était opposée à cette présence, affirmant que les arbres ravageaient physiquement les pavés de la place de la Concorde. Elle avait qualifié leur déploiement d'illégal au regard du code de la voirie. La mairie de Paris avait cependant défendu sa position en arguant d'une autorisation pour une durée inférieure à un mois pour le mobilier temporaire, bien que le délai ait été légèrement dépassé.

Un renouveau urbain pour le XIVe arrondissement

La place Denfert-Rochereau, qui accueillera désormais ces végétaux, est au cœur d'une métamorphose urbaine majeure. Ce carrefour historique, qui abrite le musée de la Libération, le musée des Catacombes, une gare RER et de nombreux commerces, voit ses espaces réorganisés. Des pistes cyclables et des voies réservées aux bus ont été créées pour fluidifier la circulation.

Le projet vise à créer des espaces piétons sécurisés et agréables pour les habitants et les visiteurs. La végétalisation constitue un pilier central de cette rénovation, avec l'installation de plus de 100 arbres, incluant des chênes verts en complément des palmiers. Au total, ce sont 30 000 végétaux qui devraient orner la place une fois le chantier achevé.

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La fin des travaux de reconfiguration est prévue pour 2027. Cette date marque la conclusion d'un chantier de plusieurs années. Le retrait des 39 arbres de la place de la Concorde, réalisé le 21 mars dernier, avait été la dernière étape avant leur retour sur les quais de Seine cet été. Leur nouveau home définitif leur offre enfin un statut permanent loin des controverses.