Les Outils de Sécurité Informatique les Plus Populaires à travers le Monde

Une nouvelle étude révèle les tendances mondiales en matière de sécurité informatique, en mettant en lumière les systèmes d'exploitation, les navigateurs et les solutions de sécurité les plus populaires.

Un nouveau rapport d'AV Comparatives, un laboratoire de tests indépendant basé en Autriche, dévoile les tendances mondiales en matière de sécurité informatique. L'étude, menée en décembre auprès de 1277 participants dans 93 pays, met en lumière les outils de sécurité les plus populaires auprès des utilisateurs.

Le rapport révèle que Windows 11 domine largement le paysage des systèmes d'exploitation, avec 63,3% des participants utilisant cette plateforme, suivi de Windows 10 (27,9%) et macOS (4,6%). En ce qui concerne les navigateurs, Google Chrome s'impose avec 30,1% des parts de marché, suivi de Mozilla Firefox (29,3%) et Microsoft Edge (20,4%). \L'étude met également en évidence la préférence des utilisateurs pour les solutions de sécurité payantes. 71,9% des participants utilisent une suite de sécurité payante, tandis que les solutions gratuites sont plus répandues chez les utilisateurs novices (36% d'utilisation). En revanche, les utilisateurs plus expérimentés optent massivement pour des solutions payantes (78% d'utilisation). Ce constat suggère que les utilisateurs qui maîtrisent davantage les enjeux de sécurité reconnaissent l'importance d'une protection complète contre les menaces sophistiquées. \Parmi les fournisseurs de solutions de sécurité les plus populaires, Kaspersky se démarque avec une adoption importante en Europe, en Asie et en Asie du Sud-est. Aux États-Unis, Microsoft Defender prend la tête. Cependant, il est important de noter que Kaspersky, accusé de collecter des informations pour le compte du gouvernement russe, est interdit aux États-Unis depuis septembre 2024. En Europe, Bitdefender se positionne en deuxième place devant Microsoft Defender, ESET, Avast et Norton. Sur les smartphones, les solutions de sécurité ne sont pas encore aussi répandues, avec 39,3% des participants déclarant n'utiliser aucune solution de sécurité. Parmi les solutions plébiscitées, Bitdefender est en tête en Europe et aux États-Unis. Sur l'ensemble des participants, Proton VPN est le fournisseur de VPN le plus populaire, suivi de NordVPN, Kaspersky VPN et Surfshark





