Les opioïdes, la menace silencieuse de Toulouse

À Toulouse, le Congrès d'addictologie met en lumière l'accroissement du mésusage du fentanyl et d'autres opioïdes, détaillant risques, circuits d'approvisionnement et pistes de prévention.

Le 27 mai 2026 à Toulouse, l'on assiste à la quatrième édition du Congrès d'addictologie qui se concentre sur l'objet d'une nouvelle crise sanitaire : le mésusage des opioïdes .

Le professeur Nicolas Franchitto, responsable du service d'addictologie du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, se penche sur l'augmentation du surtitre de fentanyl dans la région et les graves conséquences que ces substances puissantes haben sur la santé publique. Il met en avant les risques de surdosage, les comas respiratoires courants chez les patients soumis aux analgésiques opioïdes à courte durée d'action et les complications hépatiques liées aux combinés paracétamol/opioïdes.

Franchitto évoque également les circuits d'approvisionnement non réglementés et l'impact croissant sur l'ensemble des catégories de population - des patients en douleur chronique aux jeunes consommateurs. Son intervention souligne la nécessité incombante d'une surveillance rigoureuse, d'échelles d'évaluation du risque d'abus et d'une coordination renforcée entre addictologues et allergologues afin d'identifier des pratiques cliniques adaptées et multimodales





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Opioïdes Fentanyl Mensualisation Surdosage Prévention

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