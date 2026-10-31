Red by SFR propose une offre exceptionnelle sur le Google Pixel 11 Pro, le réduisant de 1 199 € à 789 € grâce à une remise de 410 €. L'offre inclut un remboursement différé de 250 € et un bonus reprise de 150 €. Le smartphone, sorti en août 2024, est équipé d'un processeur Tensor G6, d'un écran OLED 120 Hz, d'un système de caméras 8K et d'une autonomie de plus de 30 heures.

Les opérateurs vous cachent cette offre smartphone : le Google Pixel 11 Pro se fait presque déstocker depuis qu'il est à -410 €Il existe de nombreuses offres sur la toile, mais rares sont celles qui décrochent la note ultime de 5 sur 5, comme celle mise en place par Red by SFR autour du dernier smartphone Google Pixel 11 Pro proposé avec un prix remisé de 410 euros.

Pour profiter de cette très belle offre sur le Google Pixel 11 Pro, il est nécessaire de souscrire au forfait mobile 120 Go 5G au prix de 12,99 euros par mois. Il est important de noter que ce forfait est sans engagement de durée. Dans un premier temps, votre Google Pixel 11 Pro bénéficie d'une remise immédiate de 160 euros. À cela s'ajoutent 250 euros qui vous sont remboursés après votre achat.

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Le prix final du Google Pixel 11 Pro chez Red by SFR

Grâce à cette offre spéciale conçue par Red by SFR, le smartphone Google Pixel 11 Pro vous revient àau lieu des 1 199 euros habituels. Ce montant peut encore diminuer en faisant reprendre votre vieux smartphone et en bénéficiant d'un bonus reprise de 150 euros. Sorti le 20 août dernier, le Google Pixel 11 Pro utilise les dernières technologies pour mettre en avant tout le potentiel de l'intelligence artificielle Gemini, avec laquelle vous dialoguez à la voix.

Pour en profiter pleinement, le Google Pixel 11 Pro est équipé du microprocesseur Tensor G6 développé par Google. Appréciable également, Google vous fournit un VPN pour naviguer en toute sécurité. L'autonomie est également grandement améliorée et peut dépasser les 30 heures. L'écran de 6,3 pouces utilise une dalle OLED pour vous fournir une résolution de 2 856 x 1 280 pixels sous 120 Hz.

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Caractéristiques et performances du Google Pixel 11 Pro

Le Google Pixel 11 Pro dispose de 3 caméras arrière et d'un objectif facial. Vous pouvez ainsi non seulement réaliser des vidéos 8K et des clichés ultra-détaillés, mais également apporter des retouches en utilisant l'intelligence artificielle embarquée. Il est encore temps de profiter de l'offre Red by SFR autour du dernier Google Pixel 11 Pro, au prix de 789 euros au lieu des 1 199 euros habituels. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV.

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