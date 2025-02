Les Oiseaux d'Aristophane: Une satire de la volonté de rupture et de construction d'un nouvel ordre

L'article explore la comédie d'Aristophane, 'Les Oiseaux', comme une satire de la volonté de rompre avec le monde présent et de construire un nouveau système. En analysant les personnages et les motivations des protagonistes, l'article établit des parallèles avec les figures contemporaines comme Donald Trump et Elon Musk, ainsi que leurs aspirations à exercer un contrôle sur l'information et à créer un nouvel ordre mondial. L'article met également en lumière le rôle de la comédie grecque comme espace de transgression et de liberté d'expression, où le rire démocratique permettait de questionner les structures de pouvoir et les conventions sociales.

Chez Aristophane , ' Les Oiseaux ' comme satire de la volonté de rompre avec le monde présent pour prétendre en construire un nouveau. On quitte un moment l’épopée pour entrer en comédie. Alors que deux étranges personnages ont pris le pouvoir dans le pays le plus puissant du monde : Trump et Musk, on peut se demander ce qu’en aurait dit le très grand poète comique Aristophane , qui a fait rire tant de fois les Athéniens.

Sa comédie 'Les Oiseaux' montre la prise du pouvoir sur le monde par deux Athéniens spécialement gonflés. Cet épisode est l’occasion de comprendre en quoi le théâtre, et plus particulièrement la comédie grecque, offrait un espace de transgression, de liberté suprême où l’acteur, paré de plumes, pouvait simuler à sa manière l’envol et faire croire à l’impossible. En s’inspirant d’Aristophane, il est tout à fait possible d’imaginer d’une certaine manière Trump et Musk transformés en oiseaux, tellement imprévisibles, libres de tous les abus, dénonçant ceux des autres et capables de tout, du pire comme du meilleur. À Athènes, la comédie était un spectacle grandiose, extravagant, où le rire démocratique nivelait toutes les hiérarchies. On pouvait s’y moquer des citoyens, des esclaves, des chefs, des dieux, de sa propre ville, sans épargner personne. On peut se demander comment Aristophane aurait représenté Donald Trump et Elon Musk qui exercent eux aussi aujourd’hui un pouvoir considérable. Il s’agira aussi d’analyser la pièce comme une allégorie des aspirations présentes, comme celle de la rupture et de la tentative de création d’un nouvel ordre mondial. Les deux protagonistes athéniens, lassés des contraintes de leur cité, cherchent un lieu paisible pour s’exiler, mais l’un d’eux va concevoir un projet bien plus ambitieux : fonder une cité dans le ciel et monopoliser la communication entre les dieux et les hommes ! En contrôlant l’air, « ce nuage de l’information », il détiendrait alors un pouvoir absolu. On peut y voir un parallèle audacieux avec notre époque, où la maîtrise des flux d’information est devenue un enjeu majeur. Un Athénien, « Ça-ira-mieux-demain », explique pourquoi lui et son ami quittent Athènes : Aristophane, Les Oiseaux, v. 29-45. Traduction par Pascal Thiercy, Aristophane. Théâtre complet, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1997. La mutilation des Hermès à Athènes : Thucydide, Guerre du Péloponnèse, V, 28, 1. Traduction par Jacqueline de Romilly, Paris, Les Belles Lettres, 1955. Identification de la partie mutilée des Hermès : Aristophane, Lysistrata, v. 1093 sq. Traduction personnelle. Les graines picorées par les oiseaux : Aristophane, Les Oiseaux, v. 159 s. Traduction par Pascal Thiercy. Dédé La Tchatche persuade Térée la Huppe de construire une cité des oiseaux par : v. 162-194. Traduction personnelle. Le langage comme despote : Gorgias, Éloge d’Hélène, § 8, 82 B 1 Diels-Kranz=32D24 Laks-Most, Les Débuts de la philosophie. Des premiers penseurs à Socrate, Paris, Fayard, 2016, p. 1296 sq. Traduction par André Laks. Prométhée prenant peur devant la vibration de l’air : Eschyle, Prométhée enchaîné, v. 124-127. Traduction par Myrto Gondicas et moi, Chambéry, éditions Comp’Act, 1996. Térée la Huppe chantant pour faire venir les autres oiseaux : Aristophane, Les Oiseaux, v. 227-262. Traduction par Pascal Thiercy.Discours au choeur des oiseaux de Térée la Huppe : v. 375-380. Traduction par Pascal Thiercy.Sur le rire d’Aristophane : Jean-Claude Carrière, Le Carnaval et la politique. Une introduction à la comédie grecque suivie d’un choix de fragments, Paris, Les Belles Lettres (Annales littéraires de l’Université de Besançon, 212), 1979.Jean Taillardat, Les Images d’Aristophane. Études de langue et de style, Paris, Les Belles Lettres, 1965.Aristofane, Gli Ucelli, a cura di Giuseppe Zanetto, introduzione e traduzione di Dario Del Corno, Milan, Arnaldo Mondadori (Fondazione Valla), 1987, 4e éd. revue 1997. Aristophane, Birds, Edited with Introduction and Commentary by Nan Dunbar, Oxford, Clarendon Press, 1995. Anne de Cremoux, « Iris passe-murailles et les limites de l’utopie: quelques réflexions sur une épiphanie comique dans les Oiseaux (vv. 1199-1261) » paru dans les Mélanges offerts à Jean-Claude Carrière, Kaina Pragmata (dir. Malika Bastin-Hammou et Charalampos Orfanos), Pallas, 81, 2009, p. 83-98.historien - Construire la souveraineté démocratique à travers la comédie et le rire,'Le cours de l'histoire' France culture (3 janvier 2022





franceinter / 🏆 33. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Aristophane Les Oiseaux Société Pouvoir Information Rire Comédie Grecque Satire Donald Trump Elon Musk

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mortalité routière en France: Baisse des blessés, hausse des décès en outre-merL'Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR) a publié les chiffres annuels provisoires de la mortalité routière en France pour 2024. Avec une légère baisse des blessés et une mortalité quasi stable en métropole, l'année s'est terminée sur une note relativement positive. Cependant, les territoires ultramarins enregistrent une augmentation significative des décès. Les deux-roues motorisés, les voitures et les piétons sont les modes de transport les plus touchés. Les jeunes adultes (18-34 ans) et les hommes sont les profils les plus à risque.

Lire la suite »

#MeToo Air France : « Pas une surprise mais une avancée pour les victimes », estime une syndicalisteDéléguée du Syndicat national du personnel naviguant commercial, Coline Brou réagit aux témoignages de salariées d’Air France qui dénoncent les agressions sexuelles et le harcèlement qu’elles subissent au sein de l’entreprise

Lire la suite »

Les Français invités à recenser les oiseaux dans leur jardinL'Observatoire des oiseaux des jardins invite les Français à compter les oiseaux dans leur jardin durant le dernier week-end de janvier et le dernier week-end de mai. Cette initiative scientifique participative permet de suivre l'évolution des populations d'oiseaux les plus communes.

Lire la suite »

Les Filets de Boules de Graisse : Un Dange pour les Oiseaux en HiverCet article examine les dangers des filets utilisés pour les boules de graisse offertes aux oiseaux en hiver. Malgré leur intention bienveillante, les filets en plastique peuvent entraîner des blessures graves voire la mort des oiseaux. L'article présente des alternatives plus sûres pour nourrir les oiseaux en hiver, comme les silos dédiés aux boules de graisse et les mangeoires.

Lire la suite »

Paris : les deux employés dévalisaient les caisses automatiques d'une supérette avec une technique imparableCe jeudi 30 janvier 2025, deux anciens employés d'un magasin Auchan ont été condamnés à Paris pour avoir volé dans les caisses automatiques grâce à une technique bien rôdée.

Lire la suite »

Présence de pesticides dans les fleurs : les autorités sanitaires lancent une expertise pour évaluer les risquesLe gouvernement a confié une mission à l’Agence nationale de sécurité sanitaire pour réduire les risques d’exposition aux pesticides chez les fleuristes et autres professions en lien avec les fleurs.

Lire la suite »