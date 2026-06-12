Les obsèques de Bernadette Chirac réunissent plus de 800 personnes à Paris

Les obsèques de Bernadette Chirac se sont déroulées ce vendredi 12 juin 2026 en la basilique Sainte-Clotilde de Paris. Plus de 800 personnes se sont massées dans la basilique pour rendre un dernier hommage à l'ancienne Première dame.

Les obsèques de Bernadette Chirac se sont déroulées ce vendredi 12 juin 2026 en la basilique Sainte-Clotilde de Paris . L'édifice du VIIe arrondissement n'a pas été choisi au hasard puisque c'est dans une chapelle toute proche, elle s'est impliquée dans des domaines chers aux Français comme l'Opération pièces jaunes.

Selon BFMTV, plus de 800 personnes se sont massées dans la basilique. Parmi les nombreuses personnalités qui sont donc venues assister aux obsèques se trouvaient donc de nombreux hommes et femmes politiques, certains ayant plutôt officié dans les années 1980 ou 1990, mais aussi des élus ou ministres toujours en poste. Quelques célébrités du monde des arts et de la culture ont également fait le déplacement.

La famille Chirac était bien sûr représentée, principalement par la fille du couple et ancienne conseillère du président de la République : Claude Chirac. Son fils, également présent, a rendu un hommage émouvant à sa mère. De nombreuses personnalités politiques sont venues rendre hommage à l'ancienne Première dame.





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bernadette Chirac Obsèques Paris Basilique Sainte-Clotilde Personnalités Politiques Culture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mort de Bernadette Chirac : Brigitte Macron rend hommage à sa prédécesseure, 'on se comprenait très bien'En visite au Havre pour inaugurer la nouvelle Maison de l'Adolescence, Brigitte Macron a rendu hommage à sa prédécesseure Bernadette Chirac, décédée le 5 juin dernier. La Première Dame a répondu aux questions de nos confrères de Gala et a révélé ses relations avec 'Madame Pièces jaunes'.

Read more »

Les obsèques de Bernadette Chirac à Paris avant un hommage en CorrèzeLes obsèques de Bernadette Chirac, veuve de Jacques Chirac décédée à 93 ans, auront lieu vendredi à 14H30 en la basilique Sainte-Clotilde à Paris (7e arrondissement), un lieu symbolique pour le couple qu'elle forma avec...

Read more »

Mort de Bernadette Chirac : comment vont se dérouler ses obsèques prévues ce vendrediBernadette Chirac sera inhumée vendredi à Paris, lors d’obsèques organisées à la basilique Sainte-Clotilde, avant un hommage dimanche en Corrèze.

Read more »

À Paris, les obsèques de Bernadette Chirac prévues dans un lieu symbolique pour son coupleLes obsèques de la veuve de Jacques Chirac se tiendront en la basilique Sainte-Clotilde, proche de la chapelle dans laquelle ils s’étaient mariés il y a 70 ans.

Read more »