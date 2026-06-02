Les nouvelles règles pour la Coupe du monde 2026

L'International Football Association Board (IFAB) a mis en place plusieurs modifications pour la Coupe du monde 2026. Les nouvelles règles visent à réduire les gains de temps et l'antijeu.

La Coupe du monde 2026 : les nouvelles règles pour réduire les gains de temps et l'antijeu. L'International Football Association Board ( IFAB ) a mis en place plusieurs modifications pour la Coupe du monde 2026.

Parmi elles, une infériorité numérique temporaire pour une équipe si un joueur remplacé ne sort pas assez rapidement du terrain. Les joueurs qui prennent trop de temps pour effectuer une touche ou un dégagement au pied seront sanctionnés. Les joueurs voulant casser le rythme avec une blessure devront quitter les limites du terrain et attendre une minute si leur cas nécessite un arrêt du jeu.

Le périmètre de la VAR va être étendu pour les cartons rouges résultant d'un deuxième carton jaune manifestement injustifié, les erreurs d'identité, les corners manifestement accordés à tort et les potentielles fautes avant que le ballon ne soit mis en jeu sur les coups de pieds arrêtés





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