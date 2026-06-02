Les Nouveaux Saltimbanques et la Fête de la morue de Bègles pour ses 30 ans

Les Nouveaux Saltimbanques, un groupe de marionnettes, seront présents à l’édition 2026 de la Fête de la morue de Bègles, qui célèbrera ses 30 ans. L’événement se préparera pour trois jours de festivités, les 5, 6 et 7 juin, avec une programmation éclectique, une exposition historique et la création d’une chanson dédiée à cette célébration. Fabrice Delavoye, adjoint au maire délégué aux politiques culturelles, souligne que la Fête de la morue de Bègles a une notoriété et une réputation qui ne sont plus à faire. Elle attire des milliers de personnes et est une célébration du poisson qui a fait la renommée de la ville pendant des siècles.

Les Nouveaux Saltimbanques seront présents à l’édition 2026 de la Fête de la morue. Voici quelques images de leur déambulation dans le centre de la ville en 2025.

Publié le 02/06/2026 à 19h56. L’événement incontournable de la ville se prépare pour trois jours de festivités, les 5, 6 et 7 juin, avec une programmation éclectique, une exposition historique et la création d’une chanson dédiée à cette célébration. Fabrice Delavoye, adjoint au maire délégué aux politiques culturelles, souligne que la Fête de la morue de Bègles a une notoriété et une réputation qui ne sont plus à faire.

Elle attire des milliers de personnes et est une célébration du poisson qui a fait la renommée de la ville pendant des siècles. La 34e édition de L’Échappée Belle, un festival culturel girondin, a rassemblé 10 000 spectateurs à Blanquefort avec une programmation riche de 80 représentations. L’édition 2026 aura une saveur particulière avec la Fête de la morue qui célèbrera ses 30 ans.

L’événement sera articulé autour de ses traditionnelles activités (omelette géante, dictée, spectacles, banquet partagé…), mais proposera aussi des nouveautés autour d’une exposition, d’une chanson anniversaire ou encore d’un concours de marinières. Tout au long du week-end, quelque 70 propositions sont à découvrir, à raison de 14 à 18 rendez-vous chaque jour. L’artiste internationale Sasha Velour fera escale en Gironde le 5 juin pour une représentation unique de « Travesty ».

Vive la morue ! est une chanson emblématique de la Fête depuis quatre ans, reprise en chœur pendant les trois jours de fête. Olivier Richard et des Jougadous ont écrit une chanson spéciale anniversaire pour l’occasion. L’ouverture officielle de la Fête aura lieu vendredi 5 juin à 19 h 30 dans les jardins de la mairie





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