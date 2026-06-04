Les nouveaux écouteurs OpenDots 2 de Shokz : une évolution affinée

Les OpenDots 2 ne bouleversent pas la recette inaugurée par leurs prédécesseurs, mais ils l'affinent détail après détail pour creuser l'écart sur un segment de plus en plus concurrentiel. Le constructeur chinois cherche à étendre sa réputation de conduction osseuse au marché plus large des écouteurs ouverts.

Les nouveaux écouteurs OpenDots 2 de Shokz sont enfin arrivés. Bien que ne bouleversant pas la recette inaugurée par leurs prédécesseurs, ils l'affinent détail après détail pour creuser l'écart sur un segment de plus en plus concurrentiel.

Le constructeur chinois cherche à étendre sa réputation de conduction osseuse au marché plus large des écouteurs ouverts. Après plusieurs déclinaisons de sa famille OpenFit à tour d'oreille, Shokz s'est imposé comme l'une des références de la conduction osseuse auprès des sportifs de tous horizons. L'écoute ouverte ne se limite plus aux sportifs, avec les utilisateurs souhaitant rester attentifs à leur environnement, ceux qui supportent mal les intra-auriculaires traditionnels et les adeptes d'un port plus confortable au quotidien.

Shokz entend bien profiter de ce contexte avec ses nouveaux OpenDots 2





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