Les New York Knicks se rendront à la Maison Blanche pour célébrer leur titre de champion NBA

Les New York Knicks, sacrés champions NBA pour la première fois depuis 53 ans, se rendront à la Maison Blanche pour célébrer leur titre. Cette visite sera historique pour le président américain Donald Trump, qui n'avait encore jamais reçu une équipe championne NBA à la Maison Blanche durant ses deux mandats.

Les New York Knicks , sacrés champions NBA pour la première fois depuis 53 ans, se rendront à la Maison Blanche pour célébrer leur titre. Cette visite sera historique pour le président américain Donald Trump , qui n'avait encore jamais reçu une équipe championne NBA à la Maison Blanche durant ses deux mandats.

Les Knicks deviendront ainsi la première équipe championne NBA à être reçue à la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump. L'annonce intervient alors que plusieurs rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux au sujet d'un éventuel refus des Knicks. Un responsable de la Maison Blanche avait toutefois démenti ces informations auprès du média U.S. Vanity Fair.

L'équipe des Knicks avait déjà décidé de zapper la case Maison Blanche lors d'un déplacement à Washington en mars dernier, expliquant que des contraintes de calendrier empêchaient l'organisation d'une visite. Donald Trump, originaire de New York et supporter revendiqué des Knicks, avait marqué l'histoire quelques jours plus tôt en devenant le premier président en exercice à assister à un match des Finales NBA.

Le milliardaire avait été présent au Garden lors du match 3 pour assister à la victoire des Knicks. Après la victoire décisive des Knicks lors du match 5 dans le Texas, synonyme du premier titre de la franchise depuis 1973, le président avait également pris le temps de congratuler son équipe de coeur sur son réseau social Truth Social.

Les célébrations du titre des Knicks vont donc se poursuivre dans les prochaines semaines avec ce déplacement symbolique à Washington, une tradition bien ancrée dans le sport américain mais rarement observée par les champions NBA sous la présidence de Donald Trump. Mais avant de se rendre à la Maison Blanche, les coéquipiers de Jalen Brunson seront reçus ce jeudi à l'hôtel de ville de Big Apple pour une parade XXL





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