Les New York Knicks remportent leur premier titre NBA depuis 53 ans

Les Knicks ont dominé les Spurs 113-85 dans le cinquième match de la finale, avec Jalen Brunson en tête avec 32 points et 13 passes décisives.

Les New York Knicks ont remporté leur premier titre NBA depuis 53 ans en dominant les San Antonio Spurs 113-85 dans le cinquième match de la finale.

Jalen Brunson a été le héros de la soirée avec 32 points, 13 passes décisives et 7 rebonds. Victor Wembanyama a eu un jour difficile avec 19 points et 14 rebonds. Les Knicks ont fait montre d'une belle abnégation en remontant un débours de 16 points en deuxième quart-temps. Ils ont également dominé les Spurs dans les fins de matches, en marquant 61 points dans les quatrièmes quarts des matches 4 et 5.

Les Spurs ont mené 84% du temps dans ce match 5, mais ont finalement s'incliner. Les Knicks ont proposé une belle campagne de play-offs avec un bilan de 16 victoires pour 3 défaites. Ils ont enchaîné 13 succès entre la fin du premier tour et le début de la finale. Les Spurs ont eu un bilan difficile à domicile avec 6 victoires pour 6 défaites, dont 4 revers cumulés sur la finale de Conférence Ouest et la finale.

La NBA aura connu un champion différent de l'année précédente pour la huitième année consécutive





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