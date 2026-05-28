Les négociations pour la paix au Moyen-Orient sont à nouveau en crise

Les attaques américaines contre la République islamique ont rompu la trêve en cours depuis le 8 avril, mettant à nouveau les négociations pour la paix au Moyen-Orient en crise.

Les négociations pour obtenir la paix au Moyen-Orient sont à nouveau en crise, rompant une nouvelle fois la trêve en cours depuis le 8 avril.

Selon plusieurs médias américains, des attaques américaines ont été menées contre la République islamique mercredi soir. L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et a mené des frappes sur une base au sol dans le sud de l'Iran. Un responsable américain a affirmé que ces actions étaient mesurées, uniquement défensives et menées avec l'intention de maintenir le cessez-le-feu. Les frappes au sol, près de la ville de Bandar Abbas, visaient à empêcher le décollage d'un cinquième drone.

Les médias iraniens avaient auparavant rapporté que trois fortes explosions avaient été entendues près de Bandar Abbas vers 1h30 ce jeudi. La situation reste tendue et les négociations pour obtenir la paix au Moyen-Orient sont à nouveau en crise





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