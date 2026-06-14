Les Néerlandais sont favoris du groupe et ont démontré leur force en atteignant les demi-finales de l'Euro 2024. Le Japon, quant à lui, est devenu un outsider redoutable à l'échelle internationale après leurs victoires historiques contre l'Allemagne et l'Espagne au Mondial 2022.

Ce dimanche 14 juin, les Néerlandais affronteront les Japonais en direct sur BeIN Sport. Les Néerlandais sont favoris du groupe et ont démontré leur force en atteignant les demi-finales de l'Euro 2024.

Le Japon, quant à lui, est devenu un outsider redoutable à l'échelle internationale après leurs victoires historiques contre l'Allemagne et l'Espagne au Mondial 2022. Les deux équipes se sont rencontrées lors de la dernière Coupe du Monde, où les Pays-Bas ont tracé leur route jusqu'en quarts en écartant proprement les États-Unis avant de tomber avec les honneurs aux tirs au but face à l'Argentine future championne.

Le Japon a choqué la planète en finissant premier du 'groupe de la mort' grâce à deux victoires renversantes contre l'Allemagne et l'Espagne, avant de voir son épopée brisée dès les huitièmes par la Croatie, également à la loterie des tirs au but. Cette affiche ravive aussi les souvenirs du Mondial 2010, où un missile de Wesley Sneijder avait offert la victoire aux Pays-Bas (1-0).

Seize ans plus tard, la génération japonaise a mûri et compte bien inverser le cours de l'histoire. Pour suivre ce match, ainsi que l'intégralité de la compétition, ça se passe sur BeIN Sport. Les 104 matchs de la Coupe du Monde sont à suivre en direct mais aussi en streaming sur tous vos appareils via la plateforme de la chaîne





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