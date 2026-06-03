La pratique régulière de la musculation permettrait de prolonger son espérance de vie, en respectant certaines conditions. Les muscles ne servent pas uniquement à frimer à la plage. C'est aussi une question de survie : les personnes musclées vont vivre plus longtemps et en meilleure santé que les autres.

Les muscles ne servent pas uniquement à frimer à la plage : Jimmy Mohamed explique pourquoi c'est aussi une question de survie. Plusieurs études démontrent qu'une faible masse musculaire est un facteur de mortalité chez les personnes.

La pratique régulière de la musculation permettrait de prolonger son espérance de vie, en respectant certaines conditions. Les muscles ne servent pas uniquement à frimer à la plage. C'est aussi une question de survie : les personnes musclées vont vivre plus longtemps et en meilleure santé que les autres. Ont un risque inférieur de mourir, toutes causes confondues.

Le manque de muscles est un facteur de mortalité, notamment lorsqu'on est atteint d'un cancer ou d'une autre maladie. Et au lieu de tomber dans l'obsession de l'Indice de masse corporelle (IMC), on devrait plutôt faire attention à sa masse musculaire. Pendant des décennies, on a cru que le muscle permettait simplement de faire bouger les os, en l'associant à un tissu mécanique. Celui-ci permet en réalité de créer des myokines.

Ces molécules vont agir sur votre cerveau, votre foie, votre pancréas, votre système immunitaire et vos os. Les myokines vont être produites par votre corps pour améliorer votre sensibilité à l'insuline. Cela permet à cette insuline fabriquée par le foie d'être de meilleure qualité et d'ainsi diminuer le risque de diabète de type 2.

Un problème d'acclimatation thermique : Jimmy Mohamed explique pourquoi vous vous sentez fatigué après l'épisode de fortes chaleurs Cette molécule anti-inflammatoire est capable de passer la barrière entre le sang et le cerveau, appelée barrière hémato-encéphalique. Quand vous faites de la musculation, vous allez stimuler des facteurs de croissance neuronale (qui vont stimuler la production de neurones) grâce à ces myokines.

Il faut bien comprendre qu'à partir de 50 ans, si vous ne faites rien, vous perdez 15 à 20% de votre masse musculaire. Il est nécessaire de réaliser une séance de musculation une à deux fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé d'y aller 5 jours sur 7, mais il faut qu'il y ait une notion de charge progressive.

Si vous faites toujours les mêmes exercices, que vous ne vous sentez pas fatigué et que vous n'avez pas de courbatures, ce n'est pas suffisant. Faire du cardio et 5.000 à 10.000 pas par jour ne suffit pas non plus. Il faut pratiquer la musculation et manger suffisamment de protéines, comme des œufs, des légumineuses ou de la viande blanche. Pensez également à bien dormir : le muscle se reconstruit durant la nuit.

Pour réussir, le plus important n'est pas forcément l'intensité mais la régularité. On est souvent très motivé au début avant de lever le pied quelques semaines après. Si vous faites une ou deux séances par semaine pendant 52 semaines, vous aurez réalisé une centaine de séances de musculation. Au bout de 5 à 10 ans de pratique, vous allez augmenter votre espérance de vie





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