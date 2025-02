Les Montres Connectées : De Puissants Outils de Détection de Rythme Cardiaque

Cet article explore l'efficacité des montres connectées dans le domaine de la détection de l'arythmie cardiaque, en particulier la fibrillation auriculaire. Il met en lumière les progrès réalisés par ces appareils, leur fiabilité et leur capacité à détecter des anomalies cardiaques.

Nombreux d'entre vous ont cédé aux sirènes des montres connectées , celles qui surveillent notre santé , notre rythme cardiaque par exemple. Mais peut-on leur faire confiance ? Complètement. Elles sont fiables, elles ont fait d'énormes progrès et ce quelles que soient les marques : Apple, Withings, Samsung. Elles ont progressé, elles peuvent détecter réellement ce qu'on appelle une arythmie cardiaque .

Si on prend par exemple l'arythmie la plus fréquente, celle qui nous inquiète le plus, qu'on appelle la fibrillation auriculaire, cette arythmie cardiaque, elle survient aux alentours de 75 ans et elle est rare avant 50 ans. Or, le problème, c'est que la plupart du temps, les utilisateurs de montres connectées sont plutôt jeunes. Donc, on aurait plus intérêt à porter une montre connectée quand on est très âgé pour l'arythmie cardiaque que quand on est un petit jeune de 50 ans. En temps normal, votre cœur, quand on l'ausculte, il est régulier. On est à moins de 100 par minute, tout va bien. Dans la fibrillation auriculaire, en revanche, c'est irrégulier. On dit le cœur bat la chamade. Mais en réalité, il bat de façon totalement anarchique et irrégulière . En fait, notre cœur est sous la dépendance d'un circuit électrique. Quand ce circuit ne fonctionne pas correctement, il y a comme une sorte d'orage électrique et le cœur se met à battre de façon totalement irrégulière. Quels sont les symptômes ?. On peut avoir ce qu'on appelle des palpitations, c'est-à-dire sentir que votre cœur va vite, fort ou de manière irrégulière. Alors, de temps en temps, il ne faut pas inquiéter tout le monde, ça peut arriver. On peut avoir, vous savez, ce qu'on appelle une extrasystole, un petit battement de cardiaque supplémentaire. En revanche, lorsque ces battements irréguliers s'enchaînent, ça oriente vers cette arythmie cardiaque, la fibrillation auriculaire. Quand le cœur bat de façon anarchique, en fait, il ne pompe plus correctement le sang vers les organes. Par conséquent, vous allez pouvoir vous sentir essoufflé au moindre effort et le risque principal de la fibrillation auriculaire, c'est de faire un AVC . Il y a un lien entre l'arythmie et l'accident vasculaire cérébral. Puisque lorsque le cœur ne bat pas correctement, le sang a une tendance à stagner. Et lorsque le sang stagne, il y a un petit caillot qui va se former. Le risque, c'est qu'il soit expulsé vers le cerveau et donnant ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral. L'idée pour avoir un traitement, c'est d'avoir un diagnostic. Donc les montres connectées peuvent aider. Mais si jamais vous avez l'impression que votre cœur bat de façon anarchique, que vous avez des palpitations au moindre effort, il faut voir votre médecin généraliste ou un cardiologue pour faire un enregistrement du cœur qu'on appelle l'électrocardiogramme. On pourra donner des médicaments pour ralentir le cœur et fluidifier le sang , évitant ainsi un petit caillot dans la circulation générale





RTLFrance

Montres Connectées Rythme Cardiaque Fibrillation Auriculaire Arythmie Cardiaque AVC

