Les Mirage 2000-5 Français Arrivent en Ukraine, Renforçant la Défense Aérienne

Les premiers Mirage 2000-5 français sont arrivés en Ukraine, s'ajoutant aux F-16 déjà livrés par plusieurs pays européens. Cette livraison témoigne de l'importance de l'espace aérien face à l'agresseur russe et contribue à renforcer l'armée ukrainienne. Bien que la perspective de paix soit présente, l'arrivée de ces avions souligne la nécessité continue d'un soutien militaire à l'Ukraine.

Les premiers Mirage 2000-5 français sont arrivés en Ukraine , s'ajoutant aux F-16 livrés précédemment par plusieurs pays européens. Alors que l'espoir de paix persiste, ces avions témoignent de l'importance de l'espace aérien face à l'agresseur russe, après presque trois ans de combats acharnés. Les frappes de missiles et de drones russes, quasi quotidiennes, ont montré que ce conflit n'est pas seulement une guerre de tranchées sanglante et féroce, un remake morbide de 14-18.

Le ciel est également un champ de bataille. L'arrivée de ces avions, ces derniers jours, contribuera à renforcer l'armée ukrainienne. Si Paris n'a pas communiqué sur le nombre de ces livraisons, Kiev devrait recevoir six exemplaires de ces chasseurs, préparés à la base de Cazaux en Gironde, avec des équipements pour le combat air-sol. Ces livraisons ont commencé en août dernier. Les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et la Norvège s'engagent à fournir 79 F-16 à l'Ukraine d'ici 2028. Cependant, malgré les déclarations du nouveau président américain Donald Trump sur la perspective de négociations entre l'Ukraine et son agresseur russe, un fait reste immuable et symbolique de la résistance ukrainienne : la Russie n'a toujours pas la supériorité aérienne en Ukraine. Il faut noter que Kiev ne peut pas non plus se vanter d'un tel avantage. Le ciel reste donc un espace contesté, stratégique et dangereux. Le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique s'engagent à livrer 79 chasseurs F-16 à l'Ukraine d'ici 2028.Depuis la Conférence sur la sécurité à Munich, le président ukrainien a déclaré qu'« élaborer un accord » de paix sans inclure l'Ukraine « n'est pas une bonne idée ». Dans ce contexte, l'Ukraine reste en attente des livraisons d'armes occidentales, et ses avions ont réussi à maintenir trois types de missions opérationnelles, comme nous l'explique un militaire français : « Ils assurent la défense aérienne de leur pays avec leurs chasseurs Soukhoï Su-27 et leurs MiG-29. Ils protègent l'Ukraine des tirs de missiles. Ensuite, ils frappent sur la ligne de front. Mais aussi au-delà, dans les territoires contrôlés par les Russes, dans le Donbass et en Crimée ». Pour atteindre ces régions, Kiev peut s'appuyer sur les missiles à longue portée qu'elle a reçus. C'est dans ce dispositif que les Mirage 2000-5 vont s'intégrer. « Même si ces avions peuvent faire du combat air-sol, ils sont surtout faits pour le combat air-air, c'est-à-dire pour des missions de défense aérienne », explique le général Jean-Marc Laurent, titulaire de la chaire Défense & Aérospatial à Sciences Po Bordeaux. Concrètement, ces Mirage 2000-5 pourraient être utilisés pour abattre les missiles de croisière russes. « Par contre, ils ne peuvent pas arrêter des missiles hypersoniques, qui passent par l'espace », prévient-il.L'eurodéputé français Raphaël Glucksman demande à l'Europe de saisir les 200 milliards d'actifs russes gelés et déplore le manque de soutien de la France à l'Ukraine. Néanmoins, les appareils français vont apporter un gain technologique à l'armée de l'air ukrainienne. C'est la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a tant insisté auprès d'Emmanuel Macron pour débloquer ces livraisons. Les F-16 participent également de cette montée en puissance. « Ces avions ont été rénovés à mi-vie, c'est du très haut niveau », confirme le général Laurent. De fait, les radars et les armements des F-16 sont supérieurs à ceux qui équipent les Soukhoï ukrainiens. « Les pilotes ont ainsi plus de chances de revenir vivants », observe ce militaire français. « Ce sont des appareils de qualité, mais cela ne suffit pas. Tout dépendra de la manière dont les Ukrainiens les utiliseront ». Ces livraisons doivent également être évaluées en fonction des tactiques développées par les Russes. Alors qu'ils continuent d'utiliser leurs bombardiers à long rayon d'action pour frapper l'ensemble du territoire ukrainien depuis la mer d'Azov, ils ont également recours à des avions d'attaque pour pilonner la ligne de front. À cet égard, l'exemple de la bataille d'Avdiivka est éloquent : « Ici, les Soukhoï russes ont frappé avec des bombes planantes, explique-t-on au sein de l'état-major français. Ils ont adapté des kits de guidage sur des bombes pesant jusqu'à 3 000 kg. Entre une bombe de 250 kg et une bombe de 3 000 kg, l'effet de souffle et de destruction généré est tout à fait différent. Quand on envoie plusieurs bombes de 1 000, 2 000 ou 3 000 kilos sur une ville, les effets militaires d'un tel déferlement de feu sont considérables. » En outre, les Russes peuvent s'appuyer sur les stocks de bombes de l'ère soviétique. Stocks qui seraient pléthoriques.





