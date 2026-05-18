Les ministres des Finances du G7 s'engagent à discuter des conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient et du risque de dépendance aux minéraux chinois pendant le sommet en France

Les ministres des Finances du G7 travailleront pendant ces deux journées afin de faire face aux conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, de réduire la dépendance aux minéraux critiques chinois et de mener des discussions multilatérales afin d'en finir avec la guerre et de garantir la stabilité et la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. La France, qui aura la présidence tournante du G7 pendant ces deux journées, a décidé de maintenir le cap du dialogue, malgré les tensions géopolitiques et commerciales qui se développent à l'approche du sommet à Evian, et a même menacé d'engager des frappes contre l'Iran si le pays ne s'engage pas dans des pourparlers avec les membres du G7.

Les ministres des Finances du G7 se réuniront lundi et mardi à Paris et poursuivront des discussions afin d'évaluer les répercussions du conflit au Moyen-Orient et de s'attaquer, ou s'affranchir de la dépendance aux minéraux critiques chinois.

Un mois avant le sommet du G7 à Evian prévu du 15 au 17 juin, la France veillera à maintenir le cap du dialogue alors que les tensions géopolitiques et commerciales se développent et compromettent les relations internationales, notamment avec les Etats-Unis qui ont menacé l'Iran d'anéantissement dimanche. Roland Lescure, ministre français de l'Economie, a déclaré que "plus que jamais, il est nécessaire de parler.

La loi du plus fort ne fonctionne pas, et donc on a besoin de discussions multilatérales, pas toujours faciles.





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