Les ministres de l'Intérieur et de la Transition écologique lancent la campagne nationale feux de forêt 2026

Les ministres de l'Intérieur et de la Transition écologique se sont rendus sur la base de la Sécurité civile de Nîmes Garons pour lancer officiellement la campagne nationale feux de forêt 2026. Laurent Nunez a signé la commande de deux Canadair supplémentaires pour compléter la flotte française à partir de 2032.

Ce jeudi 4 juin, les ministres de l'Intérieur Laurent Nunez et de la Transition écologique Monique Barbut se sont rendus sur la base de la Sécurité civile de Nîmes Garons pour lancer officiellement la campagne nationale feux de forêt 2026.

Laurent Nunez a signé la commande de deux Canadair supplémentaires avec Jean-Philippe Côté, vice-président de De Havilland Aircraft of Canada et Mathieu Lacroix, directeur développement des affaires aérospatiales canadiennes. Les deux appareils viendront compléter la flotte française à partir de 2032. Deux autres appareils avaient déjà été commandés en 2024 et doivent être livrés en 2028. À terme, la France disposera donc de 16 Canadair pour faire face aux incendies qui touchent chaque année de nombreux territoires.

Cet achat répond à la stratégie de renforcement des moyens de lutte, pour laquelle le président Emmanuel Macron avait annoncé une enveloppe de 150 millions d'euros. Camions-citernes, moyens spécialisés et moyens d'intervention font également partie des acquisitions. Et chaque été, ce dispositif est également complété par la location de moyens aériens supplémentaires, notamment dix hélicoptères bombardiers d'eau, six avions et dix Air Tractors. Des surfaces préservées qui reposent également, selon Monique Barbut, sur la prévention.

Météo des forêts, obligations légales de débroussaillement et sensibilisation du grand public constituent autant d'outils pour limiter les départs de feu et leurs conséquences. La matinée a débuté par une démonstration des moyens terrestre et aérien lors de l'extinction d'un feu naissant. Outre l'annonce des moyens, cette visite était l'occasion pour les représentants de l'État, d'observer l'efficacité opérationnelle de la Sécurité civile à travers une démonstration d'extinction de feu naissant.

Les ministres ont également rencontré les acteurs de la lutte contre les incendies, présents sur site. Comme la société Exavision, basée à Milhaud, qui développe son système Nemosys-Fire permettant la détection précoce des incendies grâce à l'IA, des caméras et vue satellite. Partenaire du Sdis 30, grâce aux aides européennes, ils ont déjà équipé huit tours de guet en 2025 et trois de plus pour cet été sur les contreforts des Cévennes.

Le projet de pôle européen, pour lequel la base Nîmes Garons est candidate, a également été évoqué. Sans pour autant que les avancées ne soient toutefois précisées. Car si Nîmes Garon se distinguait, jusqu'à présent, grâce notamment à l'installation du Hub 46, Hadjia Lahbib, commissaire européenne à la Gestion des crises, a annoncé que Chypre, concurrente première pour ce projet, allait également accueillir un Hub.

Nîmes-Garons ne serait donc plus forcément l'unique référence européenne sur le sujet… Une incertitude qui tranchait toutefois avec la mentalité des acteurs de la sécurité civile qui, à l'approche de la saison estivale, se disaient confiants et prêts à agir





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feux De Forêt Campagne Nationale Sécurité Civile Nîmes Garons Canadair Lutte Contre Les Incendies

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les tendances coiffure 2026 : pourquoi les coupes courtes séduisent de plus en plus de femmesDécouvrez pourquoi les coupes courtes, du bob au pixie en passant par la coupe garçonne, sont les stars de 2026. Adaptées à toutes les formes de visage et particulièrement valorisantes après 40 ans, elles allient facilité d'entretien et élégance moderne. Nos conseils pour choisir et entretenir votre coupe courte.

Read more »

Coupe du monde 2026 : les travailleuses du sexe manifestent dans les rues de MexicoDes dizaines de travailleuses du sexe ont défilé dans le centre de Mexico pour dénoncer les conséquences des chantiers liés à la Coupe du monde 2026. Elles réclament des compensations financières, un accès garanti au logement et aux soins, ainsi qu'une participation aux décisions d'aménagement urbain.

Read more »

Coupe du monde 2026 : les grandes nations en danger dès les phases de groupesMalgré l’élargissement du tournoi et la possibilité de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, certains favoris n’auront aucun droit à l’erreur lors de la Coupe du monde 2026. Entre groupes relevés et adversaires ambitieux, plusieurs grandes nations pourraient être mises sous pression dès le premier tour.

Read more »

Les secrets derrières les bijoux les plus spectaculaires des défilés printemps-été 2026Les bijoux qui attirent l'attention ont le vent en poupe.

Read more »