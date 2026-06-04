L'économie française subit de plein fouet la guerre au Moyen-Orient, l'inflation repart à la hausse et l'activité économique tourne au ralenti.

Les millionnaires sont de plus en plus nombreux sur Terre, leur nombre explose en Asie et aux États-Unis. Pourquoi y-a-t-il de plus en plus de millionnaires ?

La réponse de Stéphanie Coleau. L'économie française subit de plein fouet la guerre au Moyen-Orient, l'inflation repart à la hausse et l'activité économique tourne au ralenti. Conséquences : le gouvernement prévoit 6,2 milliards d'euros d'économies. Comment l'exécutif prévoit-il de se serrer la ceinture ?

La réponse de Stéphanie Coleau. Face aux tensions sur le marché des énergies fossiles, le gouvernement veut accélérer l'électrification de la France. Ce mardi 26 mai, de nombreux acteurs économiques comme EDF, Leclerc ou Stellantis étaient conviés à l'Élysée par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cette équipe de France de l'électricité ? La réponse de Stéphanie Coleau





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