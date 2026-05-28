Les menaces et agressions envers les magistrats augmentent de 150% en six ans

Les menaces et agressions envers les magistrats ont augmenté de 150% en six ans, selon le ministère de la Justice. Les juges antiterroristes et spécialisés dans le narcotrafic sont touchés, mais aussi ceux en charge des affaires politico-financières.

En six ans, les menaces ou agressions envers les magistrats ont augmenté de 150% selon le ministère de la Justice . Insultés, harcelés, menacés de mort, ils sont aujourd'hui 25 à devoir vivre sous protection policière.

Et désormais ce ne sont plus uniquement les juges antiterroristes ou spécialisés dans le narcotrafic qui sont touchés, mais aussi ceux en charge des affaires politico-financières. Pourquoi une telle défiance envers nos magistrats ? Sont-ils devenus une nouvelle cible ? La condamnation de Marine Le Pen mais aussi la courte incarcération de Nicolas Sarkozy condamné à cinq ans de prison ferme dans l'affaire dite du financement libyen ont provoqué une onde de choc et massivement alimenté un discours anti-juge.

Le traitement toujours intéressant de l'actualité avec des enquêtes fouillées est proposé par le journaliste Tristan Waleckx, depuis qu'il a repris les commandes de l'émission en septembre 2021. Diffusé le jeudi en deuxième partie de soirée, ce magazine d'investigation propose des reportages pertinents et toujours instructifs. Les menaces et agressions envers les magistrats sont un problème grave qui nécessite une attention et une action immédiates de la part de l'État et de la société civile.

Il est essentiel de protéger les juges et les magistrats qui travaillent pour faire respecter la loi et la justice. Leur sécurité et leur bien-être sont primordiaux, et il est important de prendre des mesures pour les protéger contre les menaces et les agressions





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Menaces Agressions Magistrats Justice Tristanwaleckx

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bouygues Telecom lance des offres anniversaire inédites et un jeu avec 150 000 euros à gagnerBouygues Telecom souffle ses 30 bougies avec une salve d'offres anniversaire inédites et des jeux aux lots généreux, annoncés ce mardi. Tous les clients de l'opérateur, particuliers ou professionnels, sont concernés.

Read more »

UBB champion d'Europe : les joueurs prolongent les celebrations dans les rues de BordeauxPlus de 48 heures après la victoire historique 41‑19 contre le Leinster, les joueurs d'Union Bordeaux‑Bègles, dont Coleman et Tameifuna, sont toujours en tenue de match, flânant dans les rues et en soirée, tandis que le club se prépare pour son prochain affrontement contre le RC Toulon.

Read more »

Faites le tour du monde en 150 roses au jardin Chasse-Spleen dans l’EurePour les rendez-vous aux jardins, les 6 et 7 juin 2026, découvrez le jardin-roseraie Chasse-Spleen, à Bosroumois (Eure), créé et entretenu depuis 1987 par François Richard (4/7).

Read more »

Pour adapter les écoles aux canicules, les arbres sont vitaux (encore faut-il choisir les bons)Choisir l’arbre adapté à une cour de récréation, en prenant compte des sécheresses et des exigences de sécurité, n’est pas une mince affaire.

Read more »