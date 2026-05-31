Les mémoires d'un PC expliquées en vidéo : une leçon de Branch Education

Une vidéo pédagogique de Branch Education détaille les différents types de mémoire d'un PC moderne, de la registre à la NAND, avec des analogies claires et des animations 3D. Idéal pour comprendre la hiérarchie mémoire et l'impact de l'IA sur les prix.

Les vidéos éducatives de la chaîne YouTube Branch Education sont réputées pour leur clarté et leurs illustrations en 3D. Leur dernière production offre un panorama complet des mémoires utilisées dans les ordinateurs modernes.

Alors que les prix de la DRAM et de la NAND flambent en raison de la demande liée à l'intelligence artificielle, comprendre les différences entre registre, cache, mémoire vive et stockage de masse devient crucial. La vidéo explique comment ces composants interagissent dans une hiérarchie de vitesse et de capacité. Les registres, situés au cœur du processeur, fonctionnent à la fréquence du CPU mais ne stockent que quelques octets.

La mémoire cache, divisée en niveaux L1, L2 et L3, offre un compromis entre rapidité et taille, avec des capacités allant de quelques kilooctets à plusieurs mégaoctets. La DRAM, utilisée comme mémoire vive, peut atteindre plusieurs gigaoctets, tandis que la NAND des SSD offre des téraoctets de stockage persistant. Chaque type a un temps d'accès et une bande passante spécifiques, détaillés dans la vidéo avec des analogies visuelles





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Mémoire PC DRAM NAND Cache Vidéo Pédagogique

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