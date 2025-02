Les meilleurs ordinateurs portables à prix réduit :

Découvrez les offres incroyables sur les ordinateurs portables Samsung, Lenovo et Apple !

Les ordinateurs portables des marques les plus populaires de technologie sont disponibles à prix réduit sur divers sites de vente en ligne. Que vous les utilisiez pour des tâches personnelles ou professionnelles, les ordinateurs portables qui profitent des meilleures offres du moment ont un point commun : ils peuvent facilement vous accompagner au quotidien grâce à leur format compact et leur poids léger.

Si vous ne savez pas quel modèle d’ordinateur portable choisir, vous pourrez opter pour l’une de ces trois promotions très populaires auprès des internautes : \Le Samsung Galaxy Book5 Pro, sorti le 7 février, est équipé des outils Galaxy AI. Équipé de 16 Go de RAM, ce PC portable sera accompagné des écouteurs Galaxy Buds3. Vous bénéficierez également d’une reprise de 200 euros. En commandant via l’application Samsung Shop, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 10 %. À un prix déjà réduit, le Samsung Galaxy Book5 Pro de 1 To est affiché à 2153,30 euros au lieu de 2353,30 euros sur le Samsung Shop. \Accompagné de Windows 11, le Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 vous donnera accès à une année d’Office. Équipé de 128 Go d’espace de stockage, cet ordinateur possède un écran de 15,6 pouces, soit 39,6 cm. En tant que membre Cdiscount à Volonté, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 10 %, grâce au code promo 10CDAV25. Hors remise adhérent, comptez 249,99 euros au lieu de 329,99 euros pour vous procurer le Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 chez Cdiscount. \Équipé du système d’exploitation macOS Sequoia, l’Apple MacBook Air M2 contient 16 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Pourvu d’un écran IPS de 13,6 pouces, soit 41,4 cm, cet ordinateur bénéficie de la technologie TrueTone. Associé au Magic Keyboard et à une webcam FaceTime HD 1080p, cet appareil de 1,24 kg seulement ne mesure que 1,13 cm d’épaisseur. Chez Cdiscount, vous trouverez l’Apple MacBook Air M2 à 1143 euros au lieu de 1226,50 euros





