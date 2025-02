Découvrez les tenues les plus élégantes et les moments mémorables du tapis rouge des BAFTA 2025, une célébration annuelle des talents les plus brillants du cinéma britannique et mondial.

Les BAFTA 2025 ont eu lieu : la célébration annuelle des étoiles qui réunit les plus brillants esprits créatifs du cinéma britannique et international, pour une seule soirée.

Et cette année, c’est une cérémonie particulièrement réjouissante : Demi Moore, Cynthia Erivo et Mikey Madison sont nommées pour le prix de la meilleure actrice (ces deux dernières sont également co-animatrices de la soirée Fashion & Film organisée par British Vogue et GQ), tandis que Timothée Chalamet est nommé aux côtés d’Adrien Brody et de Hugh Grant dans la course au prix du meilleur acteur. En outre, les chanteuses pop devenues stars hollywoodiennes Selena Gomez et Ariana Grande sont toutes deux en lice pour le meilleur second rôle féminin, tandis que Jeremy Strong et Kieran Culkin, qui ont joué dans Succession, ont été nommés dans la catégorie du meilleur second rôle masculin. Le trio irlandais de hip-hop Kneecap a quant à lui été nommé dans six catégories, dont celle du meilleur film britannique, aux côtés du thriller policier queer Love Lies Bleeding. Oh, et Take That prévoit également de performer une chanson de 2008 ! Vous voyez, on vous avait dit que c’était réjouissant. Mais passons maintenant à l’essentiel : les looks du tapis rouge. De toute évidence, toutes les cérémonies de remise de prix ne sont qu’une excuse pour que tout le monde s’habille et fasse la fête, et les BAFTA, qui se déroulent cette année encore au Southbank Centre's Royal Festival Hall, à Londres, ne dérogent pas à la règle. Ci-dessous, découvrez les meilleurs looks du tapis rouge des BAFTA 2025. Article initialement publié sur le British Vogue. Retrouvez aussi sur Vogue.fr : Tous les looks du tapis rouge des Critics Choice Awards 2025 Le message caché derrière la tenue de Kendrick Lamar au Super Bowl 2025 Comment le cœur est-il devenu l’obsession des créateurs de mode ? Plus de Vogue France en vidéo





