Les meilleurs écrans géants pour la Coupe du Monde 2026

Découvrez une sélection de téléviseurs grand format pour vivre la Coupe du Monde 2026 chez vous comme dans un stade.

Que vous soyez un passionné de football ou un simple spectateur occasionnel, la Coupe du Monde 2026 promet d'être un événement fédérateur, riche en émotions et en moments partagés.

Entre les montées d'adrénaline, les éclats de rire, les joies intenses et parfois les larmes, chaque match est une expérience unique. Pour vivre ces instants précieux avec vos proches, rien ne vaut un écran géant qui vous plonge au cœur de l'action. Si vous ne faites pas partie des privilégiés qui peuvent se rendre dans les stades, pourquoi ne pas recréer l'ambiance chez vous ?

Invitez amis et famille, commandez des pizzas, et vibrez au son du sifflet, comme si vous étiez dans les tribunes. Découvrez notre sélection des 12 meilleurs écrans géants disponibles sur Cdiscount pour savourer chaque rencontre de la Coupe du Monde 2026 dans des conditions optimales. Parmi les modèles incontournables, le téléviseur Samsung de 85 pouces (216 cm) offre une expérience visuelle exceptionnelle grâce à sa technologie DLED, son image 4K UHD et sa résolution de 3840 x 2160 pixels.

Équipé du HDR10+ et d'un Gaming Hub, il intègre plus de 150 chaînes gratuites et trois ports HDMI, pour connecter consoles et autres appareils. Son design ultra-fin et métallique s'intègre élégamment à tout intérieur. Hisense, sponsor officiel de la FIFA, propose un écran de 100 pouces (258 cm) en OLED Ultra HD, avec une résolution similaire et un son Dolby Vision Atmos. Il bénéficie des technologies HDR10+, HDR10 et 4K HDR Immersive, ainsi que de quatre ports HDMI.

De son côté, LG présente le modèle 86QNED82 de 86 pouces (217 cm), un écran DLED 4K UHD avec HDR10, offrant une image ultra-précise et trois ports HDMI. La qualité d'image de ce téléviseur le place parmi les meilleurs du marché. Pour une immersion totale, le téléviseur Samsung OLED de 90 pouces est équipé d'un processeur NQ4 AI Gen3, d'une résolution 4K UHD et de la Vision AI, qui rend l'écran intelligent.

Son Assistant Vision AI vous permet de lancer le match du jour en un instant. Il dispose également du Samsung Gaming Hub pour revivre les actions à votre manière. La TV QLED de 98 pouces (249 cm) de marque chinoise offre une résolution 4K UHD de 3840 x 2160, un son Dolby Vision IQ et quatre ports HDMI. Proposée à un prix compétitif sur Cdiscount, elle est réglable en plusieurs fois.

Thomson pro se distingue avec son modèle 100QG7S14, un écran QLED de 100 pouces (253 cm), 4K, HDR10, Google TV et quatre ports HDMI, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour ne rien manquer des détails. Enfin, la télé Philips Ambilight 85PUS8500 de 85 pouces (215 cm) est réparable et obtient un score de 8,2/10 en réparabilité. Elle affiche 8 millions de pixels en 4K UHD avec Dolby Atmos, parfaite pour les matchs.

Que vous choisissiez un modèle Samsung, Hisense, LG, Thomson ou Philips, ces écrans géants transforment votre salon en véritable stade, pour une Coupe du Monde 2026 inoubliable





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