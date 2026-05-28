Les meilleures croquettes sans céréales pour chat : Guide complet

Ce guide vous propose un comparatif des meilleures marques de croquettes sans céréales pour chat, des conseils pour réussir la transition vers des croquettes sans céréales, des réponses aux questions les plus courantes sur les croquettes sans céréales et bien plus encore.

Les croquettes sans céréales sont des aliments pour chat qui excluent le blé, le maïs et le riz au profit de sources d'énergie alternatives comme les légumineuses ou la patate douce.

Ce guide s'appuie sur les recommandations nutritionnelles vétérinaires (AFVAC) et les normes FEDIAF (Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux familiers) 2026. Il est essentiel de rappeler que le chat est un carnivore strict, avec des besoins élevés en protéines animales, en taurine et en acides aminés essentiels, indispensables à sa santé globale.

Un aliment complet pour chat adulte doit contenir un minimum d'environ 25 à 33 % de protéines brutes, avec un apport en taurine d'au moins 0,1 % sur matière sèche





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