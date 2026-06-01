Les meilleures croquettes pour chien senior : guide de comparaison

Notre guide compare quinze références premium de croquettes pour chien senior pour vous aider à choisir les meilleures pour votre animal.

Vos chiens seniors changent. Pour les accompagner, les croquettes qu'ils mangent doivent également évoluer. Notre guide compare quinze références premium pour vous aider à choisir les meilleures croquettes pour votre chien senior.

Les besoins nutritionnels du chien âgé évoluent avec le temps. Il a besoin de plus de protéines de qualité, moins de matières grasses et des minéraux mieux dosés. Une formule mal adaptée peut entraîner une prise de poids ou des inconforts. Les croquettes pour chien senior doivent être choisies en fonction de la race, de l'âge et du mode de vie de votre animal.

Privilégier les protéines de qualité, telles que le poulet, la dinde, l'agneau, le canard ou le poisson, est essentiel. Le besoin énergétique baisse de 15% à 25% par rapport à un adulte actif. Réduire les matières grasses évite la prise de poids. Les oméga-3 issus du poisson restent indispensables au pelage et au système cardio-vasculaire.

Les fibres légères facilitent un transit qui ralentit avec l'âge. Les recettes Franklin Pet Food Dinde Courge Poire et Edgard & Cooper Senior soignent ce point. La réglementation européenne classe les ingrédients par poids décroissant. Une bonne croquette senior affiche en tête une protéine animale identifiée





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