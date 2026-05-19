Les meilleures coaches 2025-2026: Lauriane Dolt confirme son leadership en NM1

Déjà sacrée en 2024, Lauriane Dolt, l'entraîneure du STB Le Havre, a été officiellement réélue meilleure entraîneure de NM1 pour l'exercice 2025-2026. Sous sa direction, Le Havre a validé sa montée dès le 5 mai dernier après une victoire probante aux Sables-d'Olonne. Alexandre Lacoste, l'architecte alsacien, a également réalisé un très bon exercice avec la montée en ÉLITE 2 en compagnie du duo Dolt-Soussoun-Van Heel. Alexis Yetna a quant à lui été élu MVP de la saison régulière avant de découvrir l'ELITE 2.

Déjà sacrée en 2024, l'entraîneure du STB Le Havre conserve son titre de meilleure technicienne de Nationale 1 après avoir guidé son équipe vers l'accession en ÉLITE 2.

Elle a été officiellement réélue meilleure entraîneure de NM1 pour l'exercice 2025-2026, décerné par un panel de capitaines, d'entraîneurs et de médias. Sous sa direction, Le Havre a validé sa montée dès le 5 mai dernier après une victoire probante aux Sables-d'Olonne (68-90). Alexandre Lacoste, l'architecte alsacien, a su bâtir un collectif remarquable et solidaire, caractérisé par l'absence de star unique et s'appuyant sur la deuxième meilleure défense du championnat.

Le flair de la coach a également été déterminant lors de la trêve hivernale avec le recrutement d'Ajare Sanni, devenu un véritable facteur X pour l'accession. Sur le plan personnel, Lauriane Dolt s'impose avant tout par ses compétences. Formée à l'école de son mentor Vincent Collet à la SIG Strasbourg, puis passée par Mulhouse, elle a prouvé que son succès ne devait rien au hasard.

Son président, Rudy Sévi, souligne notamment la complémentarité du trio qu'elle forme avec Jean-Manuel Sousa (directeur sportif) et Anthony Van Heel, la liant au club jusqu'en juin 2028. Cette stabilité est la clé de voûte de l'ambition présidentielle : stabiliser le STB en ÉLITE 2 (Pro B) pour en faire une place forte avant, à terme, de retrouver la Betclic ELITE, distingué dans le cinq idéal de la saison.

Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket qui suit de près l'actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Quant à Alexis Yetna, il a été élu MVP de la saison régulière avant de découvrir l'ELITE 2, démontrant son impact sur le championna





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