La fête médiévale de Manosque, de retour après 19 ans d'absence, placera l'intrigue autour de la disparition de la Vierge noire, protectrice légendaire de la ville, au cœur de ses animations du 5 au 7 juin 2026. Une grande procession clôturera une quête théâtrale à travers la Provence pour retrouver la statuette.

La fête des Médiévales revient les 5, 6 et 7 juin 2026 à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Au cœur des animations, un scénario inédit : la disparition de la Vierge noire de Romigier, une statuette emblématique du patrimoine historique de la ville, considérée comme sa protectrice.

L'événement marquera le retour de cette fête populaire après 19 ans d'absence. Le scénario prévoit que l'annonce officielle de la disparition de la statue sera faite, déclenchant une enquête théâtrale à travers la cité. Quatre troupes de comédiens et de passionnés se lanceront dans une quête à travers la Provence pour retrouver la précieuse statuette.

Cette aventure collective se conclura le samedi 6 juin au soir par une grande procession qui ramènera solennellement la Vierge Noire en ville, mêlant habitants et visiteurs dans une ferveur médiévale reconstituée. L'objectif est de plonger le public dans une intrigue historique tout en célébrant le riche patrimoine de la région. Mais quelle est donc l'histoire profonde de cette Vierge Noire de Romigier et pourquoi continue-t-elle, aujourd'hui encore, à susciter un tel engouement et une telle ferveur populaire ?

Sa légende est profondément ancrée dans la vie et le folklore des habitants de la commune. Elle prend racine au Xe siècle et est présentée comme la protectrice miraculeuse de la ville lors de l'invasion par les Sarrasins. Sa découverte remonte à l'an 974, comme le raconte Nicole Jumel, ancienne archiviste de Manosque : "La légende raconte que c'est un paysan qui, en labourant son champ, a vu ses bœufs s'arrêter et refuser d'avancer.

Intrigué, il a creusé à l'endroit où ils s'étaient figés et a découvert la statue enfouie. Ce fut interprété comme un signe divin, et la Vierge Noire fut immédiatement vénérée comme la gardienne de la cité.

" Cette statue, de petites dimensions mais d'une importance symbolique immense, est en bois et compte parmi les rares vierges noires de la région. Son authenticité et son mystère continuent d'attirer les fidèles et les curieux. La couleur noire de la statue, souvent due au vieillissement de l'ivoire ou du bois, a alimenté de nombreuses interprétations mystiques au fil des siècles. Elle est associée à des légendes de protection, de fertilité et de miracles.

Son culte a traversé les époques, des premiers siècles du Moyen Âge jusqu'à nos jours, bien que son-statuette ait connu des périodes de cachotterie pour la mettre à l'abri des troubles historiques. Aujourd'hui, son-retour au devant de la scène lors des Médiévales de Manosque est l'occasion de rappeler cette histoire fascinante et de renforcer le lien identitaire entre les Manosquins et leur passé.

La fête médiévale, avec ses reconstitutions, ses marchés d'artisans, ses spectacles de rue et ses banquets, s'inscrit dans une tradition de valorisation du patrimoine local. Elle attire chaque année des milliers de visiteurs désireux de vivre une immersion dans l'ambiance du Moyen Âge. En faisant de la disparition de la Vierge Noire le fil conducteur de l'édition 2026, les organisateurs espèrent créer une narration captivante qui impliquera le public de manière interactive.

Les participants pourront ainsi suivre différentes pistes, interroger des "témoins" joués par des comédiens, et participer à une véritable enquête historique. Cette approche moderne d'une tradition moyenâgeuse illustre parfaitement comment les petites villes de Provence parviennent à allier histoire vive et animation touristique. La Vierge Noire de Romigier n'est donc pas seulement un objet de dévotion, mais le symbole d'une communauté, un lien entre le passé et le présent, et un catalyseur de transmission orale et identitaire.

Son histoire, mêlant faits réels et légendes, continue d'être racontée et réinventée, notamment à travers des événements comme les Médiévales, garantissant ainsi sa pérennité dans la mémoire collective





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