Les mécanismes du corps face à la chaleur : comprendre et prévenir les coups de chaud

Face aux vagues de chaleur, notre corps active des mécanismes de régulation thermique. Découvrez comment il réagit, les signes d'alerte d'un coup de chaud et les conseils pour protéger votre santé lors des épisodes de forte chaleur.

L'arrivée des beaux jours et l'augmentation des températures s'accompagnent souvent d'une baisse d'appétit et d'une sensation de fatigue. Si le soleil a un effet bénéfique sur le moral, l'organisme humain peine à s'adapter à la chaleur excessive, et le coup de chaud peut survenir rapidement.

Mais que se passe-t-il réellement dans notre corps lorsque les températures grimpent ? Les effets de la chaleur sur l'organisme sont multiples, allant des simples désagréments à des situations médicales urgentes. notr... (truncated





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Chaleur Coup De Chaud Régulation Thermique Hypothalamus Déshydratation Prévention

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