Les Maternelles de Vitrolles à la Découverte de la Provence

Les élèves de maternelle de l'école Jean-de-la-Fontaine à Vitrolles ont vécu une année riche en découvertes autour de la Provence. De l'huile d'olive aux chants traditionnels en passant par les costumes provençaux, les enfants ont plongé dans la culture et l'histoire de leur région.

Faire découvrir une région à des élèves de maternelle présente de nombreux intérêts éducatifs et pédagogiques. C'est non seulement l'occasion de les ouvrir au monde qui les entoure mais aussi d'éveiller leur curiosité sur la diversité culturelle et environnementale. C'est pour ces raisons que la directrice de l' école Jean-de-la-Fontaine à Vitrolles, Sandrine Enard, a décidé cette année de partir sur la thématique de la Provence et ses racines.

'Les 96 enfants ont travaillé sur les ateliers culinaires durant la Semaine du goût grâce à une expérience sensorielle en leur faisant découvrir les odeurs du thym, du romarin, de la fleur d'oranger. Nous sommes aussi allés visiter le moulin de Coudoux pour connaître les secrets de fabrication de l'huile d'olive.', explique Sandrine Enard.Mais la Provence, c'est aussi son folklore avec sa musique et ses costumes. En fin d'année, les parents seront invités à assister à un spectacle qui se terminera par deux chants en provençal. 'J'ai demandé au groupe Les Dindoulettes du Roucas de venir passer un petit moment en leur compagnie', explique Sandrine Enard. Et c'est bien volontiers que Dominique Dozance, président de l'association de maintien des traditions folklorique et traditionnelle provençales s'est déplacé avec musiciens et danseurs. La démonstration a commencé par la présentation des différents éléments composant les costumes ainsi que le tambourin et le galoubet. Les enfants ont ensuite été invités à effectuer quelques pas de danse faciles avec le groupe, dans le rire et la bonne humeur.En plus de ce projet, mené au long cours, Sandrine Enard travaille activement sur la préparation de la sortie de fin d'année. 'Nous projetons de visiter le musée du savon La licorne de Marseille, d'aller à La Criée sur le Vieux-Port et peut-être pousser jusqu'au Mucem .' C'est un nouvel univers que les enfants découvrent cette année, avec l'espoir secret, pour Dominique Dozance, de susciter des vocations et l'envie de rejoindre l'association, pour perpétuer les traditions provençales.





Provence École Maternelle Culture Traditions

