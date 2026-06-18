Les Marins de la Lune organisent les 11e Bordo’o Moon Days sur la Garonne à Bordeaux

Les Marins de la Lune organisent les 11e Bordo’o Moon Days les 19, 20 et 21 juin sur la Garonne à Bordeaux. Les initiations et courses sont prévues pour sensibiliser à la navigation sur la Garonne. Les Marins de la Lune organisent également la Grande vadrouille autour des îles d’Arcins et de Lalande avec des parcours de 8 à 30 km. Les abonnements permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

Les Marins de la Lune organisent les 11e Bordo’o Moon Days les 19, 20 et 21 juin sur la Garonne à Bordeaux . Les initiations et courses sont prévues pour sensibiliser à la navigation sur la Garonne .

Les Marins de la Lune organisent également la Grande vadrouille autour des îles d’Arcins et de Lalande avec des parcours de 8 à 30 km. Les abonnements permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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