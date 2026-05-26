Le couple, qui a été au centre de la saison 10 de l'émission, a décidé de continuer leur histoire ensemble.

Les Mariés au premier regard : Jenna et Laurent décident de rester mariés. Le couple, qui a été au centre de la saison 10 de l'émission, a décidé de continuer leur histoire ensemble.

Laurent a révélé qu'il avait été ému par la décision de Jenna de rester avec lui, et qu'il avait trouvé en elle une épouse qui l'aimait et le soutenait. Jenna a également confié que leur relation était devenue plus solide et qu'ils étaient prêts à construire leur avenir ensemble. Le couple a également évoqué leurs projets à deux, notamment la possibilité de déménager ensemble et de construire une vie commune.

Malgré les difficultés et les obstacles qu'ils ont rencontrés, Jenna et Laurent semblent avoir trouvé leur chemin ensemble et sont prêts à affronter les défis du futur





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