Les marges élevées sur les fruits et légumes bio dénoncées par Que Choisir Ensemble

L'association de consommateurs accuse la grande distribution d'appliquer une marge opportuniste sur les fruits et légumes bio. Les magasins démentent et justifient leurs prix.

La marge brute appliquée par les distributeurs sur les fruits et légumes bio se situerait autour des 80%. L'association de consommateurs Que Choisir Ensemble accuse la grande distribution d'appliquer une marge opportuniste sur les fruits et légumes bio .

Les magasins démentent et justifient leurs prix. Les consommateurs constatent régulièrement dans les rayons : les fruits et légumes bio sont souvent (beaucoup) plus chers que du côté du stand conventionnel. L'association a calculé qu'un foyer qui souhaite consommer des fruits et légumes bio devra ainsi débourser 732 euros par an, contre 460 euros pour des produits conventionnels. Les prix élevés ne se justifient pas seulement par des coûts de production plus importants.

Au contraire, sur un kilo de tomates par exemple, la part réservée aux agriculteurs va être bien plus faible pour le bio que pour le conventionnel





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