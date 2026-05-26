Les manipulations statistiques de l'extrême droite : le mythe de l'immigration africaine et de la protection sociale

Analyse détaillée des graphiques falsifiés par le compte "Marc Vanguard" et démonstration que les chiffres de l'Insee ne corroborent pas les allégations de l'extrême droite sur un prétendu déséquilibre de la protection sociale au profit des immigrés d'origine africaine.

L' extrême droite française multiplie les déformations de données officielles pour nourrir le discours anti‑immigration, en faisant croire que les personnes originaires d'Afrique profiteraient de façon disproportionnée de la protection sociale au détriment des "Français de souche".

Cette stratégie consiste à sélectionner et à manipuler les chiffres de l'Insee afin de créer un imaginaire d'invasion et de dépendance économique. Un des exemples les plus répandus provient du compte anonyme "Marc Vanguard", qui publie sur X, LinkedIn et Instagram des graphiques prétendument issus de sources officielles. Le graphique le plus partagé montre que les prestations sociales perçues par les immigrés d'origine africaine représenteraient trois fois plus qu'elles ne le font pour les natifs.

En réalité, les données sous‑jacentes, si elles étaient correctement présentées, révèlent un tableau très différent. En effet, l'ensemble des immigrés africains ne constitue que 4,8 % de la population française selon l'Insee, et la différence de part des prestations dans le revenu disponible ne se traduit que par un gain marginal pour le pays : 8,5 % du revenu des non‑immigrés contre 9 % lorsqu'on considère la population totale.

Cette différence n'est pas statistiquement significative et n'indique pas un déséquilibre structurel





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