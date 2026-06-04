Les maladies et les dégâts causés par les champignons sur les tilleuls

Les tilleuls sont souvent attaqués par des champignons qui peuvent causer des dommages importants. Il est essentiel de comprendre les causes et les symptômes de ces maladies pour prendre les mesures appropriées pour sauver votre arbre.

Si des cornes rouges apparaissent sur les feuilles de votre tilleul, il s'agit d'une attaque d'acariens qui hérisse les feuilles de petites galles rouges ou vert pâle.

Cet arbre familier et majestueux qui nous ravit de sa floraison odorante montre parfois des signes de faiblesse. Mais avant de sortir la tronçonneuse, il est essentiel de comprendre que l'incidence est juste esthétique et ne requiert aucun traitement ; les pucerons situés sous la feuille produisent du miellat (produit collant et sucré) qui favorise un champignon inoffensif, la fumagine ayant l'aspect d'un feutrage noir.

Un tilleul adulte tolère bien ces invasions mais vous pouvez arroser les jeunes sujets au jet ou qu'elles soient gris noir avec des chancres sur tiges (cercosporiose) ou ces maladies occasionnelles entraînent généralement des dommages purement esthétiques, sauf sur de jeunes tilleuls. Évitez de planter les tilleuls trop à l'ombre car l'humidité persistante favorise ces champignons. La défoliation répétée n'est généralement pas fatale, mais elle fragilise les arbres qui deviennent plus vulnérables à d'autres stress (sécheresse, parasites... ).

Chez le tilleul d'Amérique, l'anthracnose peut causer des dommages importants. Réalisez une taille d'éclaircie, ramassez les feuilles au sol, traitez avec un fongicide type purin de prêle si besoin ; les champignons lignivores (amadouvier, polypore... ) créent des cavités qui peuvent affecter la solidité des troncs et branches entraînant un risque de chute. Les symptômes peuvent passer inaperçus si le tronc ne présente pas de cavité apparente ou de fructifications de champignons car le feuillage reste bien vivant.

Veillez à ne pas pratiquer des grosses coupes supérieures à 10 cm de diamètre pour éviter d'infecter le bois ; (ou armillaire) affectent réellement la vie du tilleul, mais ne présentent pas de danger immédiat pour les usagers car la structure des troncs et ramures reste saine. En revanche, l'arbre est bien mort, les feuilles tombent et le champignon très polyphage est susceptible d'affecter d'autres arbres alentour.

Abattage voire l'arrachage de la souche ne doit être envisagé que si l'arbre devient dangereux pour les personnes, les habitations ou les autres arbres. Si des branches de gros diamètre sont mortes, faites réaliser un élagage de sécurité par un professionnel, notamment si l'arbre fait plus de 2 m de haut. Si l'arbre se met à pencher brusquement ou le sol se soulève à la base, c'est le signe d'un déchaussement des racines et d'un déplacement du tilleul.

Un grimpeur élagueur ou un expert forestier pourra réaliser un test de résistance en sondant l'épaisseur de bois sain (supérieure à 33 %) à l'aide d'une tarière de Pressler ou d'une sonde ; parfois, une simple taille d'éclaircie ou de réduction permet d'alléger la ramure, limitant la prise au vent et supprimant les parties malades sans tuer l'arbre ; le tilleul souffre souvent de la pollution ou du compactage du sol. Griffez la terre au pied pour l'aérer.

Apportez du compost et un paillage organique pour nourrir les racines. Arrosez copieusement lors des canicules (même pour les vieux sujets). Si le problème est uniquement sur les feuilles (taches, insectes, aspect poisseux), un tilleul vigoureux s'en remettra l'année suivante ; si la structure de l'arbre est fragilisée, faites appel à un professionnel pour éviter tout accident





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