Les Macron vendent leur villa au Touquet pour fuir les curieux

Le couple présidentiel, lassé des curieux et des regards indiscrets, a décidé de vendre leur villa au Touquet. Selon des sources proches du couple, la maison, située rue Saint-Jean, est devenue trop exposée et les Macron aspirent à plus de calme et de discrétion. Le couple pourrait acheter une nouvelle maison, plus isolée et plus grande, dans le même quartier.

Une petite annonce, vous ne la verrez ni dans les journaux, ni affichée dans une vitrine d'agence immobilière. Pourtant, selon Le Figaro, le couple présidentiel a bel et bien l'intention de se séparer de sa célèbre villa touquettoise. Si la station balnéaire du Touquet était déjà très prisée avant 2017, elle a toutefois gagné une nouvelle attraction après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République.

En effet, l'imposante maison familiale dont a hérité Brigitte Macron et dans laquelle le chef de l'Etat a investi 350 000 euros en rénovation, est devenue un aimant à curieux. D’autant plus quand elle est occupée, imposant la présence de barrières et de policiers pour contenir les badauds. Il faut dire que la bâtisse se situe rue Saint-Jean, l’artère la plus fréquentée de la ville. Gros argument de vente, certes, mais pas ouf quand on est président de la République et qu'on cherche un peu de calme. « Tout le monde le sait au Touquet » Selon nos confrères, c'est la raison qui a poussé le couple à mettre en vente son bien, même si ni les agences immobilières locales, ni l'Élysée n'ont confirmé officiellement cette information. Pour autant, une autre professionnelle du secteur affirme que « tout le monde le sait au Touquet ». Cette même professionnelle avance l’argument du vis-à-vis, omniprésent côté rue ou côté jardin, alors que les Macron n’aspirent qu’à la discrétion pour mener leur « vie très simple au Touquet ». D’ailleurs, une autre rumeur court au Touquet : « J’ai entendu des bruits de couloir que la maison est déjà vendue, par des relations de M. et Mme Macron », affirme à 20 Minutes Virginie Mulle, de l’agence Villa le Touquet. Et pour cette dernière, le prix devait être compris entre 2,5 et plus de 4 millions d’euros : « Dans ce secteur, le prix du m2 peut aller de 10 000 à 17 000 euros, voire 24 000 euros en front de mer », assure la professionnelle. Vont-ils pour autant abandonner la plus célèbre station balnéaire du Pas-de-Calais ? Pas du tout. Au contraire, selon Marianne, Brigitte et Emmanuel souhaitent acheter une autre maison, dans le même quartier mais plus isolée et plus grande. Nos confrères affirment même que la première dame a flashé sur deux biens qui pourraient coller aux attentes du couple. Sauf que rien n’est encore fait. Alors si vous avez quelque chose à vendre dans le coin ou que vous recherchez une belle villa au Touquet, il y a sans doute un coup à faire.





