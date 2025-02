Les Macron Vendent-ils Leur Villa au Touquet ?

La rumeur d'une vente de la villa Monéjan, résidence du couple présidentiel au Touquet, circule depuis plusieurs jours. Selon une agence immobilière locale, Emmanuel et Brigitte Macron auraient l'intention de vendre leur maison familiale.

La rumeur circulait depuis plusieurs jours dans la station balnéaire du Pas-de-Calais : Emmanuel et Brigitte Macron auraient vendu leur maison de la rue Saint-Jean. Nathalie Forest, directrice d’une agence immobilière locale, qui s’est confiée à nos confrères de La Voix du Nord, affirme que « tout le monde est au courant qu’ils ont l’intention de vendre leur villa Monéjan. C’est ce qu’on appelle un secret de polichinelle ! ».

Située en plein centre-ville du Touquet, cette demeure anglo-normande appartenait à la famille de Brigitte Macron, qui en a hérité. Son nom, Monéjan, est une contraction des prénoms de ses parents, Simone et Jean. Mais la villa, devenue un lieu d’attention permanent, notamment lorsque le couple venait voter, posait des contraintes de sécurité et de vie privée. « Je comprends qu’ils aient envie de vendre », confie une professionnelle du secteur à France 3. Surtout, la maison dispose de nombreux vis-à-vis et d’une double entrée qui rendait la sécurisation de la demeure, par ailleurs constamment gardée par des gendarmes, complexe. Selon La Voix du Nord, et si la vente n’est pas officiellement confirmée, « une promesse de vente aurait été signée pour un montant de 3 ,7 millions d’euros », ce qui comprend la maison, ainsi que l’agence immobilière du rez-de-chaussée et le magasin de vêtements à côté. Deux commerçants qui versaient tous les mois un loyer au couple présidentiel. Mais la vente de la maison familiale signe-t-elle la fin de l’histoire touquettoise du couple Macron ? Pas si sûr. « Brigitte Macron est trop attachée au Touquet. Je ne la vois pas aller à Deauville ! » assure Nathalie Forest. Certaines sources évoquent une maison avec vue sur la mer, mais les biens de prestige y sont rares et très onéreux, avec des prix dépassant les 14 000 euros le m² en front de mer





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Macron Brigitte Macron Emmanuel Macron Touquet Villa Monéjan Vente Immobilière Sécurité Vie Privée

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Macron vendent leur villa au Touquet pour fuir les curieuxLe couple présidentiel, lassé des curieux et des regards indiscrets, a décidé de vendre leur villa au Touquet. Selon des sources proches du couple, la maison, située rue Saint-Jean, est devenue trop exposée et les Macron aspirent à plus de calme et de discrétion. Le couple pourrait acheter une nouvelle maison, plus isolée et plus grande, dans le même quartier.

Lire la suite »

Les messages vocaux sont déjà passés de mode : les Français leur trouvent tous les défautsUne nouvelle étude révèle que la moitié des Français trouve les messages vocaux peu pratiques à écouter, tandis que 45% les jugent trop longs et ennuyeux. Est-ce la fin d'une mode ?

Lire la suite »

Les rugbymen Jammes et Grice demandent leur remise en liberté après leur condamnation pour violLoïck Jammes et Rory Grice, condamnés en décembre pour viol, demandent leur remise en liberté. Leur avocat insiste sur la présomption d'innocence et propose un contrôle judiciaire avec bracelet électronique.

Lire la suite »

Les 'pet parents' pensent être aussi bien compris par leur animal que par leur entourageLes animaux de compagnie occupent une place centrale dans la vie de nombreux propriétaires, qui se considèrent comme des 'pet parents'.

Lire la suite »

RC Auch : les féminines prennent leur revanche sur l’Urfa et confortent leur première placeVictorieuses (26-7) des Lionnes de l’Urfa, ce dimanche 9 février, les Auscitaines confortent leur place de leader.

Lire la suite »

Vesselina Malhomme : des ateliers pour aider les entrepreneuses « zèbres » à intégrer leur sensibilité dans leur travailVesselina Malhomme, coach spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneuses « zèbres » (hypersensibles et Haut Potentiel Intellectuel), propose des ateliers pour les aider à utiliser leur sensibilité à bon escient dans leur vie professionnelle. Les ateliers permettront aux participantes d'analyser leurs limites et de développer leurs compétences liées à leur haute sensibilité afin de trouver leur place dans le monde du travail.

Lire la suite »