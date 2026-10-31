Les lycéens défient l'interdiction des manifestations à Paris

Les lycéens de l'Union syndicale lycéenne ont manifesté à Paris malgré l'interdiction du parcours, dénonçant des réponses répressives et annonçant de nouveaux blocages.

À Paris, les lycéens réunis au sein de l'Union syndicale lycéenne (USL) ont exprimé leur mécontentement face aux annonces du gouvernement, samedi, en marge de la manifestation parisienne. Sabrine Karbach, porte-parole de l'organisation, a déclaré en tête de cortège que les jeunes entendaient démontrer que l'interdiction des cortèges était injustifiée et que leurs revendications demeuraient légitimes.

Une interdiction qui passe mal

La mobilisation intervient après l'interdiction, par les autorités, du parcours parisien déposé pour la journée de samedi par les manifestants. Selon Sabrine Karbach, cette décision illustre une volonté de restreindre chaque semaine les manifestations et les cortèges, alors que ceux-ci se sont toujours déroulés dans de bonnes conditions.

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La représentante de l'Union syndicale lycéenne a rappelé que le parcours avait été annoncé une semaine à l'avance et que la manifestation était sécurisée. Elle a estimé que les participants n'étaient pas dupes face à ce qu'elle a qualifié de petites manigances répétées chaque semaine.

Des conditions de vie dénoncées

Au-delà de la question de l'interdiction, les lycéens entendent alerter sur leurs conditions d'étude et de vie. Sabrine Karbach a évoqué des conditions insalubres auxquelles, selon elle, le gouvernement ne répond que par des mesures répressives.

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Les revendications portées par l'Union syndicale lycéenne s'inscrivent donc dans un mouvement plus large, qui dépasse le seul cadre de l'organisation des cortèges. Les jeunes manifestants souhaitent obtenir des réponses concrètes à leurs préoccupations quotidiennes.

De nouveaux blocages annoncés

Les lycéens ne comptent pas en rester là. Ils ont annoncé leur intention de bloquer de nouveau jeudi, avant de participer à une manifestation le 5 novembre, à l'appel des travailleurs et des travailleuses.

Cette annonce confirme la détermination du mouvement lycéen à maintenir la pression sur le gouvernement. Les représentants de l'Union syndicale lycéenne entendent ainsi poursuivre leur mobilisation sur le terrain, malgré les restrictions imposées aux défilés parisiens.

La contestation lycéenne rejoint donc les appels à la mobilisation lancés par le monde du travail, dans une dynamique de convergence des luttes sociales. Les prochains jours seront déterminants pour mesurer l'ampleur de ce mouvement et la réponse des autorités.