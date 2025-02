Les Looks Extravagants et les Surprises sur le Tapis Rouge des BAFTA

Découvrez les plus audacieux et les plus inattendus looks des stars sur le tapis rouge de la 78e cérémonie des BAFTA, les Oscars britanniques. Des fleurs extravagantes aux motifs floraux en dentelles, en passant par des costumes multicolores et des robes surprenantes, les célébrités ont fait sensation avec leurs choix vestimentaires.

On vous l'avoue tout de suite. Sur le tapis rouge de la 78e cérémonie des BAFTA , les César du cinéma britannique, on ne connaît pas grand monde. Merci Adrien Brody d'être présent (et accessoirement de repartir avec le trophée de meilleur acteur pour The Brutalist et annoncé grand favori pour l'Oscar). On ne les connaît pas, mais on sait reconnaître des looks WTF ou trop stylés. A chacun ses goûts et ses couleurs. L'acteur Nabhaan Rizwan est arrivé sur le tapis rouge des BAFTA avec des fleurs.

O.K. sur sa veste. Ce que semble valider le présentateur Jeriah Kibus. Isabella Rossellini a, elle aussi, fait le choix des fleurs. Version kimono. Après les fleurs, on passe aux motifs floraux en dentelles sur la robe blanche de Cynthia Erivo. RaMell Ross a également opté pour le costume blanc surmonté d'or au col et d'un nœud papillon noir. Mikey Madison en blanc et toute en manches. DJ Provai of Kneecap a fait le choix de porter une cagoule et un costume aux couleurs de l'Irlande. C'est du plus bel effet. A ses côtés Mo Chara, Moglai Bap (il est majeur, on vous l'assure) et Rich Peppiatt (de gauche à droite). Multicolore également mais tout en discrétion cette fois. C'est le choix fait par David Tennant pour son costume, sa cravate et sa chemise mais toujours avec les mêmes motifs. Les acteurs Colman Domingo, qui a opté pour une chemise colorée à motifs, et Adam Pearson, atteint de neurofibromatose et a participé à des programmes de sensibilisation contre le harcèlement lié aux déformations, sur le tapis rouge des BAFTA. Rafael Mormer et Jessica Elbaum, on le concède c'est plus la robe qui a retenu notre attention que le costume so classic. Asha Banks, et sa robe verte échancrée, et Matthew Broome, et son costume moins classique. Michelle Monaghan est ton sur ton avec le tapis rouge des BAFTA. Du volume en bas sur le bas de la robe d'Ariana Grande, et du minimalisme sur le haut. Wunmi Mosaku a également opté pour le combo rose-noir. A tel point que Shazad Latif a opté pour une chemise rose pour accompagner son smoking noir. Le dos de la robe de Letitia Wright est surprenant. Et comme on est à Londres, difficile de ne pas croiser une tête couronnée. C'est celle de Laura Bailey, connue pour son travail dans le doublage de jeux vidéo notamment de Jaina Portvaillant dans « World of Warcraft » ou Nadine Ross dans les jeux « Uncharted ».





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BAFTA Cinéma Mode Looks Tapis Rouge

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

BAFTA 2025 : tous les looks du tapis rougeLes BAFTA 2025 sont là ! Découvrez l'intégralité des silhouettes des célébrités aperçues sur le tapis rouge.

Lire la suite »

BAFTA 2025 : les plus beaux looks de la soiréeÀ chaque cérémonie son lot de silhouettes tapis rouge. Et voici celles qui ont fait sensation lors des BAFTA 2025, ce dimanche 16 février à Londres.

Lire la suite »

En images : Les looks WTF et trop stylés sur le tapis rouge des BAFTAAprès les Victoires de la musique, vendredi à Paris, place aux Bafta, à Londres, pour la fête du cinéma britannique. Qui dit cérémonie, dit jolis costumes et belles robes. Voici les plus beaux looks présents sur le red carpet

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »