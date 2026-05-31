Les loisirs, un bouclier contre le déclin cognitif ?

Des études internationales montrent que les hobbies comme la lecture, le jardinage ou les jeux de société pourraient réduire le risque de démence en stimulant la réserve cognitive.

Des recherches menées en Australie, au Japon et en Europe suggèrent que des activités quotidiennes peuvent stimuler ce que les scientifiques appellent la réserve cognitive , cette capacité du cerveau à résister plus longtemps aux lésions liées à l'âge.

Une piste prometteuse, accessible à tous, mais encore loin des recettes miracles. Quand les loisirs deviennent un enjeu de santé publique. Pendant longtemps, les loisirs ont été considérés comme un simple espace de détente, une parenthèse dans des vies souvent remplies d'obligations. Aujourd'hui, la science leur prête un rôle beaucoup plus profond : celui d'entretenir, presque silencieusement, notre santé cérébrale.

L'enjeu est immense. En France, 1,2 million de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, et chaque année, plus de 200 000 nouveaux cas d'Alzheimer ou d'autres formes de démence sont identifiés. Face à cette progression, les chercheurs tentent d'identifier les facteurs qui pourraient ralentir ou prévenir le déclin cognitif. Une partie de la réponse se trouverait dans nos habitudes quotidiennes.

La Commission du Lancet sur la prévention, l'intervention et les soins de la démence a identifié quatorze facteurs de risque modifiables, parmi lesquels la sédentarité, le diabète, la dépression ou encore l'isolement social. Les loisirs intéressent particulièrement les scientifiques parce qu'ils agissent souvent sur plusieurs de ces dimensions à la fois. Faire un puzzle stimule les fonctions cognitives. Jardiner implique du mouvement physique.

Jouer aux cartes mobilise la mémoire tout en maintenant un lien social. Quant au tricot, il associe concentration, répétition apaisante et réduction du stress. Dans un article publié par The Conversation, les chercheuses Ruth Brookman et Celia Harris de l'Université de Western Sydney rappellent que ces activités nourrissent ce que les neurosciences appellent la réserve cognitive.

En d'autres termes, plus le cerveau est sollicité au fil des années, plus il développe des réseaux capables de compenser les atteintes liées au vieillissement. Les auteurs écrivent ainsi : Plus on apprend, plus on résout de problèmes, plus le cerveau tisse de connexions pour compenser les lésions liées à l'âge. Cette idée ne signifie pas que les loisirs empêchent à eux seuls la maladie, mais ils pourraient contribuer à retarder son apparition ou à ralentir sa progression.

Des études massives qui changent le regard sur les hobbies. Ce qui frappe les chercheurs, c'est la cohérence des résultats observés à travers différents pays et différentes populations. Au Japon, une vaste cohorte a suivi plus de 22 000 adultes exempts de démence pendant onze ans.

Les conclusions sont particulièrement marquantes : les personnes déclarant au moins un hobby au milieu de leur vie présentaient un risque de démence invalidante inférieur d'environ 19 % par rapport à celles n'ayant aucun loisir régulier. Chez celles cumulant plusieurs activités, la réduction atteignait environ 23 %. Fait important : les chercheurs n'ont pas identifié d'activité parfaite. Le sport, les loisirs créatifs, les activités intellectuelles ou sociales semblaient tous associés à un bénéfice.

Ce n'est donc pas tant le type précis de hobby qui compterait, mais l'engagement mental, émotionnel ou relationnel qu'il mobilise. Une autre étude australienne publiée en 2023 affine encore ces observations. Les activités dites de littératie - écrire, lire, résoudre des puzzles ou utiliser un ordinateur - étaient associées à une diminution du risque de démence d'environ 9 à 11 %.

Les activités créatives, comme le tricot, la couture ou le bricolage, montraient également un effet protecteur, autour de 7 %. À première vue, ces chiffres peuvent sembler modestes. Mais appliqués à des millions de personnes vieillissantes, ils représentent potentiellement des années supplémentaires d'autonomie et de vie sociale préservée.

Derrière ces statistiques, il y a aussi des trajectoires humaines : des personnes qui continuent à reconnaître leurs proches plus longtemps, qui gardent la capacité de vivre seules, de cuisiner, de lire, de transmettre leurs souvenirs. Dans les maladies neurodégénératives, chaque année gagnée compte profondément. Le cerveau a besoin de liens, de défis et de plaisir. Reste une question essentielle : qu'est-ce qui rend réellement un loisir protecteur pour le cerveau ?

Selon les travaux de Ruth Brookman et Celia Harris, quatre grands ingrédients semblent particulièrement importants : la stimulation intellectuelle, l'activité physique, la diminution du stress et le lien social. Autrement dit, le cerveau vieillit mieux lorsqu'il continue à être sollicité, surpris, engagé dans des interactions humaines et exposé à des expériences gratifiantes.

La nuance est importante : il ne s'agit pas de transformer chaque loisir en exercice thérapeutique programmé, mais de reconnaître que le plaisir, la curiosité et l'interaction humaine participent activement à la santé cérébrale à long terme. Ainsi, lire un roman, jardiner, jouer aux échecs ou discuter avec des amis ne sont pas seulement des passe-temps agréables : ils contribuent à bâtir une réserve cognitive précieuse pour les années à venir.

En intégrant ces activités dans notre quotidien, nous pouvons peut-être, modestement mais concrètement, influencer le cours de notre vieillissement cérébral





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