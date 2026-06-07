Les Lions de l'Atlas face à la Norvège : un défi de taille

Les Lions de l'Atlas se préparent à affronter la Norvège d'Erling Haaland dans un match de préparation pour le Mondial 2026. Les Marocains espèrent s'imposer face à un adversaire de calibre international.

Cinq jours après avoir largement battu Madagascar (4-0) à Rabat, les Lions de l'Atlas se frottent ce dimanche à un adversaire d'un tout autre calibre, la Norvège d' Erling Haaland , adversaire des Bleus au premier tour.

Avant de s'envoler pour le continent américain, l'équipe norvégienne a pris la pose en tenue de Viking sur une plage rocailleuse, haches et boucliers à la main, drakkars au second plan, fjords à l'horizon. Voilà le copieux adversaire qui attendra les Marocains dimanche soir dans l'État du New Jersey, lors d'un joli match de préparation qui convoquera forcément un souvenir plus récent que les raids scandinaves : celui d'une somptueuse rencontre de la Coupe de monde 1998.

Où en est donc le Maroc 2026, qui s'est lancé dans un nouveau cycle au printemps, avec un sélectionneur au passé de formateur et fraîchement récompensé d'un titre mondial avec les U20 à Rabat, mardi (4-0), avec un adversaire certes faiblard mais plus vite éparpillé qu'à l'époque de Walid Regragui, dont la patience face aux blocs bas irritait un public marocain empressé d'avaler des gourmandises. Avec Ouahbi, il ne devrait pas être déçu, après une CAN où les enjeux (excessifs) ont pris le pas sur le jeu (restrictif, ou alors corrélé à un certain Brahim Diaz).

Le Belgo-Marocain de 49 ans aime la possession enthousiaste, et le 4-3-3 de Regragui s'est plutôt modulé en 4-2-3-1 avec Azzedine Ounahi ou Bilal el-Khannouss en numéro 10. Devant, il n'hésite pas à aligner un faux numéro 9, et il faut dire qu'il a le joueur parfait pour ce rôle : double buteur précoce face à Madagascar (une tête sur corner, puis un tir du gauche de renard après une récupération haute de sa part), l'offensif du PSV Eindhoven semble dans la forme de sa vie.

À 25 ans, il a fini le module Eredivisie (trois titres de champion d'affilée, 15 réalisations sur l'exercice domestique 2025-2026), et il est prêt à aller voir si les serviettes sont plus moelleuses ailleurs : les spécialistes du mercato ont annoncé récemment qu'il avait déjà un accord contractuel avec le Bayern. Avant ce nouveau défi, où qu'il soit, on a hâte de le voir s'exprimer face au Brésil, puis à l'Écosse, sur les deux premiers matches du Mondial





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